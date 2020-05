Noch am selben Tag fand die Polizei einen als gestohlen gemeldeten Kfz-Anhänger im Elzweg in Helmstedt. (Symbolbild)

Helmstedt. Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei in Helmstedt einen Anhänger gefunden, der am Samstagabend als gestohlen gemeldet war.

Anhänger an einem Tag in Helmstedt geklaut und gefunden

Bereits um 20 Uhr desselben Tages hat die Polizei einen Anhänger gefunden, der am frühen Samstagabend als gestohlen gemeldet wurde.

Der Hänger stand, angekoppelt an einen Kleintransporter, im Elzweg in Helmstedt. Das Kennzeichen des Transporters war auch an den Anhänger angebracht.

Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten zwei Männer (39, 40) an dem Transporter an, gegen die nun wegen Diebstahls und Urkundenfälschung ermittelt wird.