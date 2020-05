Weitere Konzerte der Propstei Königslutter fallen aus

Betroffen sind laut Pressemitteilung folgende Termine, die bis zum Ende Ende der Sommerferien geplant waren: Liebeslieder zum Zuhören und Mitsingen (27. Juni, Stadtkirche), Chorkonzerte „Gott ist mein Hirte“ (3. Juli, Volkmarode; 4. Juli, Destedt), Konzert „Wenn einer eine Reise tut“ (15. Juli, Stadtkirche) und das Jazz-Konzert mit Jan Behrens (14. August, Stadtkirche).

Bereits erworbene Karten würden über die Vorverkaufsstelle (Buchhandlung Kolbe, Königslutter) erstattet. Tickets, die über „coramclassic“ erworben wurden, würden direkt von dort zurückerstattet. „Alle Veranstaltungen sollen spätestens im kommenden Jahr nachgeholt werden, die Nachholtermine werden bekannt gegeben, sobald eine verlässliche Planung möglich ist“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ob weitere Konzerttermine für dieses Jahr abgesagt werden müssten, lasse sich noch nicht verbindlich abschätzen. Propsteikantor Matthias Wengler erläutert die aktuelle Situation: „Chor- und Ensembleproben sind weiterhin nicht möglich. In den vergangenen Wochen sind mehrfach Online-Gottesdienste entstanden, die auf dem youtube-Kanal der Evangelischen Jugend Königslutter abrufbar sind – für uns war dies eine besondere Möglichkeit, wenigstens in dieser Weise Gottesdienst zu feiern. Seit 17. Mai sind Gottesdienste wieder mit geringer Teilnehmerzahl in den Kirchen unserer Propstei möglich. Was jedoch besonders ins Herz trifft: Auf Singen im Gottesdienst muss zur Zeit noch verzichtet werden.“

Dennoch gebe es in der Krisenzeit auch positive Meldungen aus der Kirchenmusik: Der Freundeskreis Propsteikantorei Königslutter habe nach Ostern eine Spendenaktion für die Musiker und Musikerinnen gestartet, die regelmäßig in den Konzerten der Propstei singen und musizieren. Sie hätten durch die überall abgesagten Konzerte erhebliche finanzielle Einbußen, die sich in Einzelfällen sogar existenzbedrohend auswirken könnten. Dieser Personenkreis solle von dieser Spendenaktion profitieren. Innerhalb von drei Wochen sei bereits ein Betrag in Höhe von 9790 Euro zusammengekommen, der bereits weitergeleitet worden sei.

„Da viele Musiker mehrfach von unseren Konzertabsagen betroffen sind und voraussichtlich noch weitere Konzertabsagen in diesem Jahr folgen müssen, setzt der Freundeskreis daher seine Spendenaktion fort“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Matthias Wengler: „Es ist großartig, dass in so kurzer Zeit ein so hoher Betrag möglich gemacht wurde, das übertrifft bereits jetzt all unsere Erwartungen. Allen bisherigen Spendern möchte ich im Namen des Freundeskreises für ihre Unterstützung danken.“ Die Aktion werde fortgesetzt.

Musik in den Kirchen sei vorläufig und eingeschränkt nur im Gottesdienst möglich – daher hat Wengler einen musikalischen Newsletter ins Leben gerufen: „Seit 20. März lade ich mit der Reihe ,Musik in schwierigen Zeiten` per Mail dazu ein, Musik über das Internet bequem zuhause kennenzulernen. Die Musikstücke werden von mir zunächst kurz vorgestellt und mit einem youtube-Link versehen, so dass man schnell, jederzeit, überall und kostenlos Zugriff auf das Musikstück hat. Die Auswahl reicht von Orchesterwerken, Kammermusik, Chorstücken und Opernauszügen bis hin zum Jazz“, erklärt Wengler.

Wer interessiert ist, regelmäßig diese Reihe mitzuverfolgen, kann sich mit einer E-Mail an Wengler wenden. Die Adresse: matthias.wengler@gmail.com.