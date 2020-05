Helmstedter Polizei fahndet nach Gröpern-Diebin

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig genehmigte nun ein Ermittlungsrichter die öffentliche Fahndung nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Diebin mit einem Bild aus einer Überwachungskamera einer Bankfiliale in Helmstedt, teilt die Polizei mit.

Frau stiehlt EC-Karte von 85-Jähriger in Helmstedt und hebt 1650 Euro ab

Der Polizei zufolge entwendete die Unbekannte zunächst am 20. Februar in einem Geschäft in der Straße Gröpern in der Innenstadt einer 85-jährigen Rentnerin unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Innerhalb von 15 Minuten suchte die unbekannte Täterin Automaten zweier nahe liegender Bankfilialen auf und hob insgesamt 1650 Euro ab, schreibt die Polizei.

Polizei Helmstedt veröffentlicht ein Fahndungsfoto der Unbekannten

Die Polizei hat nun ein Foto einer Videoüberwachung veröffentlicht. Foto: Polizei

So sieht die unbekannte Täterin aus

Die gesuchte Unbekannte sei 25 bis 40 Jahre alt. Sie trug laut Mitteilung einen hellblauen Steppmantel, eine helle Mütze, einen langen Schal und eine dunkle Hose sowie schwarze Stiefel. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon (05351) 5210 entgegen. red