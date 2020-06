Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald hilft in der Corona-Not

Eine gute Nachricht für die Betreiber von Touristen-Unterkünften für das Gebiet um den Naturpark Elm-Lappwald: Kostenlos bietet die Tourismusgemeinschaft (TG) Elm-Lappwald in diesem Jahr Inhabern von Hotels, Gasthöfen, Ferienhäusern oder Ferienwohnungen, aber auch Gruppenunterkünften die professionelle Gestaltung eines Internet-Eintrags an. Der wird Touristen, die in der Region eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, über die Online-Datenbank der Internetseite www.elm-lappwald.de auf Handy, Tablet oder PC angezeigt.

„Die Corona-Krise hat die Branche schwer getroffen“, sagt Henning Schrader von der TG Elm-Lappwald. „Deshalb wollen wir mit diesem kostenlosen Service im Zuge unserer Aktualisierung und Neuauflage des digitalen Unterkunftsverzeichnisses die Betreiber in unser Region unterstützen.“

Dazu werde ein Multimedia-Experte des Helmstedter Philigran Studios von Sebastian Petersen alle Interessierten aufsuchen, erklärt Schrader. Vor Ort werden von diesem nicht nur die erforderlichen Angaben zu Ausstattungsmerkmalen und -angeboten, Preisen oder Sonderkonditionen wie Gruppentarife erfasst. Auch Besonderheiten wie Fahrradfreundlichkeit durch vorhandene Lademöglichkeiten oder gesicherte Stellplätze für E-Bikes werden in die Übersicht aufgenommen. „Zudem wird der Multimedia-Spezialist auch aktuelle und qualitativ hochwertige Fotos von den Unterkünften anfertigen“, sagt Schrader. Dies sorge für ein einheitliches Gesamtbild und einen hohen Wiedererkennungswert der Internet-Präsentation der Tourismusgemeinschaft (TG) Elm-Lappwald.

Die wirtschaftliche Bedeutung digitaler Informationsangebote hebt Schrader hervor: „Heutzutage nutzen Touristen, die nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen, keine gedruckten Verzeichnisse mehr. Die werden auch bei uns nicht mehr nachgefragt.“ Denn das Smartphone-Zeitalter macht die Planung von Reisen und Ausflügen per Handy einfach: Auf der Webseite der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald können sich Nutzer mit wenigen Klicks einen Überblick über die für sie geeigneten Unterkünfte verschaffen, das passende Objekt auswählen und von dort aus direkt Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen: wahlweise telefonisch, per E-Mail oder über die jeweilige Homepage des Betreibers.

„Trotz der Lockerungen blickt die Reise- und Tourismusbranche schwierigen Zeiten entgegen“, sagt Schrader, „deshalb haben wir uns in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Helmstedt entschlossen, in diesem Jahr keine Gebühren für den Eintrag zu erheben und auch die Produktion kostenlos anzubieten.“

Aktuell weist die Datenbank der Tourismusgemeinschaft 67 Unterkünfte aus. „Es dürfte aber deutlich mehr Anbieter geben“, meint Schrader und hofft, nach Abschluss der Aktion mindestens 100 Unterkünfte online ausweisen zu können.

Interessierte Betriebe und Ferienwohnungsanbieter, die den kostenlosen Service nutzen wollen, werden gebeten, sich innerhalb der nächsten 14 Tage bei der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald per E-Mail an redaktion@elm-lappwald.de zu melden, oder sie unter der Mobiltelefonnummer (0176) 38265342 zu kontaktieren, um einen Termin mit dem Dienstleister zu vereinbaren. Wer seinen Eintrag lieber selbst erstellen möchte, kann seine Daten direkt auf der Homepage der Tourismusgemeinschaft eingeben: www.elm-lappwald.de/gastgeber-eintragen