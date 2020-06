Lehres Bürgermeister hat neuen Vertreter

Das Führungsteam der Gemeinde Lehre um Bürgermeister Andreas Busch (Dritter von links) hat vor dem Rathaus Aufstellung genommen: Als Neuer in seiner Mitte begrüßt wurde Andre Schulz (Mitte) als Nachfolger von Sven Müller (rechts) neu im Team.

Nachdem klar war, dass der 2. Allgemeine Vertreter und Personalchef Sven Müller sich zum 1. Juli einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wird, machte sich die Gemeinde Lehre auf die Suche nach einer Nachfolge – und wurde jetzt fündig. Zum 1. September wird laut einer Mitteilung der Gemeinde André Schulz den Posten übernehmen.

Nachdem sich das Personalamt über mehrere gute Bewerbungen habe freuen können, habe sich das Auswahlgremium nach den Vorstellungsgesprächen für André Schulz aus Groß Brunsrode entschieden, wie es weiter heißt.

Der 42-Jährige hatte bereits seine Ausbildung in der Gemeindeverwaltung in Lehre absolviert, arbeitete hier anschließend lange im Bauamt, bis es ihn 2014 als Fachbereichsleiter nach Isenbüttel zog. „Jetzt habe ich mich darüber gefreut, die Möglichkeit zu einer Rückkehr zu bekommen und mich noch einmal ganz neuen Aufgaben stellen zu können“, betonte Schulz im Verwaltungsausschuss der Gemeinde, der in nichtöffentlicher Sitzung die Einstellung jetzt einstimmig befürwortete.

Kurz darauf konnte der Vertrag bereits unterschrieben werden. „Ich freue mich darauf, André mit seinem Fachwissen wieder in Lehre begrüßen zu dürfen“, betont Gemeindebürgermeister Andreas Busch und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Und ich bin froh, dass mein Amtskollege in Isenbüttel, Hans-Friedrich Metzlaff, deshalb nicht allzu böse auf uns ist.“

Auch das weitere Führungsteam um den Verwaltungsleiter und 1. Allgemeinen Vertreter Tobias Breske und die Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter Nicole Behlendorf, Julia Carluccio, Julia Kudlatschek und Marco Schulz freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Gleichzeitig wünschen alle Sven Müller für seine neue berufliche Herausforderung als Geschäftsführer des Wasserverbands in Gardelegen. alles Gute. red