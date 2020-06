Unbekannte berauben Mann in Helmstedt

Mit einem Rucksack samt Portemonnaie und etwa 80 Euro Bargeld flüchteten am späten Sonntagabend zwei unbekannte Täter, nachdem sie zuvor einen 31 Jahre alten Helmstedter in seiner Wohnung überfallen hatten. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde, während ein zur Hilfe kommender 39-jähriger Nachbar eine oberflächliche Schnittverletzung davontrug. Das Täterduo flüchtete vom Tatort in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Nordertor in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Die Unbekannten bedrohten und schlugen den Bewohner

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall um 22.25 Uhr: Der 31-Jährige hielt sich seinen Angaben nach in seiner Wohnung auf, als die Täter sich gewaltsam Zutritt durch die aufgebrochene Wohnungstür verschafften, den Bewohner bedrohten, Geld forderten und sofort auf ihn einschlugen. Der 39-Jährige hörte aus seiner Wohnung die lauten Geräusche und kam helfend dazu, als sich ein Gerangel entwickelte, in dessen Verlauf beide Opfer verletzt wurden. Wenig später griff sich das Duo den Rucksack und lief aus der Wohnung.

Der Nachbar eilte zur Hilfe und wurde ebenfalls verletzt

Beide Verletzte wurden in der Helmstedter Klinik ärztlich versorgt. Nach ersten Untersuchungen sei ein Täter Mitte 20 und habe gebräunte Haut. Er trug ganz kurze schwarze Haare und war mit einer blauen Jacke mit farbigen Streifen auf den Ärmeln bekleidet gewesen. Der etwa 30 Jahre alte Komplize habe lange, zottelige schwarze Haare gehabt und dadurch ungepflegt gewirkt. Das Duo habe mit osteuropäischen Akzent gesprochen.

Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Helmstedt unter (05351)5210 in Verbindung zu setzen.