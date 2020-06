Einbrecher schlagen in Groß Twülpstedt zu

Aufmerksame Zeugen bemerkten die Spuren des Einbruchs in die Grundschule am Sonntagmorgen.

Velpke. Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende eine Kita und eine Grundschule in Groß Twülpstedt vorgenommen. Die Polizei sucht Hinweise.

Am vergangenen Wochenende sind bislang nicht ermittelte Täter in eine Kindertagesstätte und eine Grundschule in Groß Twülpstedt eingestiegen. Wie die Polizei nun mitteilt, ereigneten sich die Einbrüche in der Zeit zwischen Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr und Sonntag, 21. Juni, um kurz vor acht.

Zuerst stiegen die Einbrecher in die Grundschule im Schulweg ein, danach in die Kita im langen Berg

Die Kindertagesstätte befindet sich in der Straße Langer Berg, die Grundschule in der Straße Schulweg. Nach den bisherigen Polizeiermittlungen sind die Täter zunächst in die Grundschule eingebrochen. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie ein Fenster in der Nähe des Haupteingangs gewaltsam öffneten. Einmal in der Schule , durchsuchten die Einbrecher diverse Räume. Dabei brachen sie Türen und Rollcontainer auf.

Danach begaben sich die Täter auf das Gelände der angrenzenden Kindertagesstätte und gelangten auch dort in das Gebäude, indem sie ein Fenster aufbrachen. Auch hier durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach möglicher Beute.

Die Täter sind noch flüchtig – die Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagmorgen, so der Polizeibericht weiter, entdeckten zwei aufmerksame Zeugen ein offenstehendes Fenster des Schulgebäudes und informierten einen Verantwortlichen. Dieser wiederum informierte die Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Bis dato konnte die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht ermittelt werden. Ebenso ist unklar, ob und wenn ja, was gestohlen wurde. Die Beamten der Polizeidienststelle Helmstedt bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer an den Tatorten zur gegebenen Zeit etwas beobachtet hat, meldet sich unter (05351) 5210.

