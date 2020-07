Kinder suchen in Nord-Elm-Dörfern verborgene Rätsel

Dorfgeflüster gibt es in jedem Ort. Es ist leise und auch unsichtbar, aber wer Ohren und Augen weit aufmacht, merkt, dass Häuser, Pflanzen, Bäche und Tiere aus seiner Umgebung so viele Geschichten erzählen und manchmal sogar verborgene Rätsel lüften.

Nord-Elm-Ferienprogramm ist diesmal ganz anders

Vieles ist in diesem Jahr anders als sonst, also ist auch das Ferienprogramm in Nord-Elm mal ganz anders. Ausgehend davon, dass vielen Familien immer noch nicht der Sinn nach Verreisen steht, sei die Zeit gekommen mal die nähere Umgebung in den Fokus zu nehmen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Verein Frelle und die Grundschule Süpplingen stellen deshalb zusammen mit den Gemeinden Frellstedt, Süpplingen, Wolsdorf, Räbke, Süpplingenburg und Warberg ein coronataugliches Ferienprogramm in der Woche vom 27. Juli bis 1. August auf die Beine.

Kinder erforschen alle Dörfer

Drei Forscherteams statten jedem Dorf in dieser Woche drei Besuche zu unterschiedlichen Themen ab. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach verborgenen Rätseln im jeweiligen Dorf. Gemeinsam wollen sie sie aufspüren, erzählen und lebendig werden lassen – mit Augen und Ohren, Stiften und Pinseln, Lupen, Keschern oder dem Handy.

Forscherteams drei Tage in jedem Dorf

Jeweils von 10 bis 14 Uhr sind die Teams in folgenden Orten:

Süpplingen: 27., 29. und 31. Juli; Warberg: 28. und 30. Juli, 1. August; Räbke: 27., 29. und 31. Juli; Frellstedt: 28. und 30. Juli, 1. August; Wolsdorf: 27., 29. und 31. Juli; Süpplingenburg: 28. und 30. Juli, 1. August.

Alles findet unter freiem Himmel statt

Anmelden können sich Kinder nur in ihren eigenen Wohnorten. Alles findet draußen und unter Einhaltung der dann geltenden Abstandsregelungen statt. Geforscht wird in Kleingruppen mit maximal fünf Kindern. Eine Anmeldung ist ab 8 Jahren möglich. Jedes Kind im Alter zwischen 8 und 14 Jahren erhält von seiner Gemeinde Flyer und Anmeldeunterlagen direkt in den Briefkasten. Sollten Unterlagen fehlen, können diese über Frelle.Kulturverein@outlook.de angefordert werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird durch das Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ermöglicht.

