Mann fährt in Helmstedt unter Drogen und hat Falschgeld dabei

Drogen hatte ein 28-jähriger Autofahrer genommen, den die Polizei laut einer Mitteilung am frühen Samstagabend, 19.30 Uhr, auf dem Helmstedter Pastorenweg kontrollierte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich darüber hinaus herausgestellt, dass der 28-Jährige keinen Führerschein besitzt und am Fahrzeug entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht waren.

Helmstedter Polizei ermittelt wegen Fahrens unter Drogen

Weiterhin wurde im Fahrzeug eine gefälschte Euro-Banknote entdeckt. Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch die Fahrzeughalterin muss sich nach Angaben der Polizei strafrechtlich verantworten, da diese den Gebrauch ihres Fahrzeuges zuließ.

red