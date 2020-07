Traktor drohte auf B1 bei Helmstedt von Anhänger zu fallen

Helmstedt. Die Polizei stoppt das auffällige LKW-Gespann an der Magdeburger Warte. Der Trecker war nur notdürftig gesichert, der Fahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Samstag um kurz nach 10 Uhr ein auffälliges LKW-Gespann auf der Bundesstraße 1 bei Helmstedt gesehen und dies der Polizei gemeldet. Eine Funkstreife des Polizeikommissariates Helmstedt stoppte wenig später das Gespann an der Magdeburger Warte, nachdem es die Umgehungsstraße in Richtung Sachsen-Anhalt befahren hatte, teilt die Polizei mit.

Der 63-jährige Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim wollte einen Traktor in den Bördekreis bringen und hatte diesen auf einem 10-Tonnen-Anhänger geladen. Gezogen wurde der Anhänger von einem 7,5 Tonnen LKW. Wohlwissend, dass die Fahrt auf der Autobahn gefährlich gewesen wäre, nutzte er die Bundesstraße bei Helmstedt.

Der Traktor war bereits nach gerutscht

Bei der Überprüfung des Fahrers und seiner Fahrzeuge stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Traktor war nur notdürftig gesichert, wobei zwei zu schwache Gurte lediglich um die Achsen gewickelt waren. Der Traktor war bereits nach rechtsgerutscht und drohte vom Anhänger zu fallen. Zudem war die Luftdruckbremse nicht richtig angeschlossen.

Ein hohes Bußgeld und eine Strafanzeige warten auf den Fahrer

Auf einem Parkplatz an der Magdeburger Warte war die Fahrt zu Ende, und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Hildesheimer erwartet ein hohes Bußgeld und eine Strafanzeige. Nur durch Glück war kein Unglück passiert.

red