Radler erkunden Ex-Grenzregion bei Schöningen

Im 30. Jahr der Wiedervereinigung haben sich kürzlich 18 Radsportlerinnen und Radsportler auf eine Radtour mit dem Titel „Hüben und Drüben“ begeben und dabei die ehemalige Grenzregion erkundet. Die von Thomas Kempernolte geplante Tour begann laut einer Mitteilung am Freitagnachmittag in Schöningen und endete am Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen vor Omas Küche. Basis für diese gemeinsame Erlebnistour ist die im vorigen Jahr veröffentlichte Radroute „Hüben und Drüben“ aus dem kürzlich erschienenen Radbuch „Die 15 schönsten Mehrtagestouren rund um den Naturpark Elm-Lappwald.

Zum Auftakt geht es zum Forschungsmuseum Schöningen

Zum „Einradeln“ ging es am Freitagnachmittag auf mehr oder weniger naturnahen Radwegen unterschiedlicher Beläge am Forschungsmuseum Schöningen und dem Freilichtmuseum vorbei zum Grenzdenkmal Hötensleben. Ein zufällig anwesender Zeitzeuge, der in Hötensleben als Grenzsoldat tätig war, gab interessante und fachkundige Erläuterungen und Einblicke. Auch über seine Flucht in den Westen. Dann ging es in einem großen Bogen wieder zurück nach Schöningen.

Am Samstag früh führte die große Etappe, die „Runde um den Heeseberg“, an etlichen grenznahen Punkten der beiden einstigen Nachbarländer vorbei. Die Teilnehmer wurden mit allerlei Neuigkeiten konfrontiert, wobei selbst alt eingesessenen Helmstedtern noch neue Informationen vermittelt worden seien, wie es in der Mitteilung heißt. Beispielsweise über das Grenzdenkmal Mattierzoll, das Schloss Hessen oder die Whisky-Brennerei in Rohrsheim. Das Radlerprogramm dieses Tages war nicht gerade anspruchslos. Aber mit den von der Elm-Börde-Mobilität zur Verfügung gestellten Pedelecs war diese Tour einigermaßen locker zu bewältigen.

Frühere Braunkohletagebaue werden besichtigt

Die Schlussrunde am Sonntag, war nicht die längste, aber die „naturnächste“ Etappe, da sie größtenteils im „Grünen Band“ auf der ehemaligen Rüttelspur der östlichen Grenzwächter und im Bereich ehemaliger Braunkohletagebaue sowie anderer bergbaulicher Aktivitäten verlief.

Angekommen am Hauptziel dieses Tages, der „Gedenkstätte Deutsche Teilung“ in Marienborn, verbunden mit einer Kurzführung und Stärkung mit Wurstbrötchen und Getränken, wurde die Rückfahrt durch den westlichen Teil des ehemaligen Braunkohletaugebaues angetreten.

Die nächsten geführten Mehrtagesrundfahrten werden vom 21. bis 23. August mit dem Ziel Hornburg und dem Besuch von „Bike Barbecue“ und vom 4. bis 6. September mit dem Ziel Oebisfelde angeboten. Einzelheiten sind auf den Seiten www.elm-lappwald.de und www.elm-freizeit.de abrufbar. red