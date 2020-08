Azubis verbessern Graslebener Blockheizkraftwerk

Zum fünften Mal wurde kürzlich das Azubi-Projekt in Zusammenarbeit der Samtgemeinde Grasleben und der Firma Wiethake Haustechnik GmbH abgeschlossen. In diesem Jahr profitieren Samtgemeinde und Gemeinde Grasleben gleichermaßen von der Aktion, wie es in einer Mitteilung der Samtgemeinde Grasleben heißt. Der angehende Anlagenmechaniker Alexander Grochulla habe sich im Rahmen seiner Ausbildung dem Blockheizkraftwerk (BHKW), dem so genannten Dachs, in der Lappwaldhalle gewidmet.

Das Blockheizkraftwerk in der Lappwaldhalle war in die Jahre gekommen

Das vorhandene BHKW war in die Jahre gekommen, was zu wiederholten Ausfällen und zusätzlichen Kosten durch Wartung und Reparatur führte. Nun hatte Grochulla unter der Beaufsichtigung des Handwerksmeisters Kai Tessmann die Aufgabe, das Gerät mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung zu tauschen. Die Tätigkeiten stellten laut Tessmann eine hervorragende Vorbereitung auf die Zwischenprüfung dar, die Grochulla im Juli dieses Jahres vor der Handwerkskammer abgelegt hat.

Das Projekt ist in der Samtgemeinde Grasleben mittlerweile Tradition

Die Ausführung des Azubi-Projektes ist in der Samtgemeinde Grasleben mittlerweile zur Tradition geworden, wie die Kommune weiter mitteilt. Dabei werden die Auszubildenden des Handwerksbetriebes Wiethake vor die Aufgabe gestellt, eine Ausgangssituation in einem öffentlichen Gebäude unter den Schwerpunkten des Fortschritts, der Effizienz und der Energieeinsparung zu verbessern. Die Auszubildenden kümmern sich dabei selbstständig um alle Schritte von der Zusammenstellung mehrerer Angebote über die Erstellung von Materiallisten und das Prüfen von Terminvorgaben bis hin zur Arbeitsvorbereitung und der Umsetzung: All dies stelle Abläufe dar, die sie bei einem Auftrag im späteren Berufsalltag ebenso bewältigen müssten. Dadurch erzielen alle Beteiligten ihren eigenen Nutzen.

Die Auszubildenden ermöglichen deutliche Einsparungen

Die Auszubildenden lösen eine reale Problemstellung an einem bestehenden Objekt, die Firma erkennt zusätzliche Stärken ihrer Auszubildenden und die Gemeinde hat im Ergebnis deutliche Einsparungen durch effizientere Geräte. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Firma für diese erneut sehr gute Art der Zusammenarbeit“, erklärt Graslebens Gemeindedirektor Gero Janze in der Pressemitteilung. Er bezeichnete die Aktionen als ganz klare „Win-win-Situation“ für beide Seiten.

red