Die Polizei meldet einen Einbruch in Barmke.

Barmke. Einbrecher sind in Barmke in einen Bürokomplex eingebrochen und haben laut Polizei hohen Schaden angerichtet.

Einbrecher richten in Barmke hohen Schaden an

Unbekannte sind zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagabend, 20.40 Uhr, in die Büroräume einer Firma in der Straße Dorfplatz in Barmke eingebrochen.

Dabei haben sie laut Polizeibericht einen Schaden angerichtet, der sich im fast fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter über einen Innenhof an den Gebäudekomplex. Hier brachen sie eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in die Geschäftsräume der Firma.

Nachdem sie diverse Büros und die dazugehörigen Sozialräume betreten und durchsucht hatten, entwenden sie diverse Personalcomputer, Bildschirme und Aktenordner, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Beamten seien sich dabei sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohnern oder auch Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 521-0. red