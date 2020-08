Entenrennen-Sieger aus Königslutter genießen Gewinn in Freren

Königslutter. Die vier Gewinner verbringen vier Tage im Emsland. Nach der Absage in diesem Jahr will der Lions-Club den Wettbewerb 2021 wieder ausrichten.

Wenn auch das beliebte Entenrennen des Lions-Clubs Königslutter Kaiser Lothar in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, so konnte Lions-Mitglied Rainer Frohreich zumindest die Gewinner des letztjährigen Entenrennens zwischenzeitlich im Emsland-Hotel Saller See in Freren begrüßen.

Marianne und Peter-Michael Engelhardt mit ihren Enkeln Jaron und Jarne lösten laut Mitteilung dort ihren Sieger-Gutschein ein und genossen vier schöne Tage im Hotel und der Umgebung.

Im nächsten Jahr soll es wieder ein Entenrennen geben

„Ich freue mich, dass die Gewinner des Jahres 2019 viel Spaß in Freren hatten und hoffe, dass wir im nächsten Jahr in gewohnter Weise unser beliebtes Entenrennen mit vielen schönen Preisen wieder durchführen können“, erklärte Werner Köthke, amtierender Präsident des Lions-Clubs.

mb