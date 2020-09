Mord an Schöningerin – Ein Verdächtiger kommt aus dem Harz

Die Weser bei Balge im Kreis Nienburg - an dieser Stelle wurde Ende April die Leiche der 19-Jährigen entdeckt, die mit einer Betonplatte am Körper lebend ertränkt worden war.

Dabei handele es sich um einen 21-Jährigen, erklärte Martin Schanz von der Staatsanwaltschaft Verden am Donnerstag auf Anfrage. Zu den seit zwei Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen gehören außerdem zwei Männer aus Nienburg, 40 und 53 Jahre alt. Eine zunächst wegen des Verdachts einer Beteiligung an dem Mord ebenfalls verhaftete 39-jährige Frau sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, erklärte Schanz.

Ermittler werten viele Informationen aus

Die Ermittlungen steckten keineswegs in einer Sackgasse, es gebe noch viel zu untersuchen. „Die Ermittler sind immer noch dabei, Informationen und Daten auszuwerten“, so Schanz. Innerhalb von sechs Monaten nach der Inhaftierung müsste ein Hauptverfahren gegen die Beschuldigten eröffnet werden, das sei der gesetzliche zeitliche Rahmen im Falle einer Untersuchungshaft. Insofern bleibe den Ermittlern also noch Zeit.

Leiche in einem Kanal entdeckt

Die Leiche des Opfers, einer 19-jährigen Schöningerin, die schon länger im Raum Hannover/Bremen gelebt hatte, war am 28. April in einem Kanal an der Weser im Kreis Nienburg entdeckt worden. Der oder die Täter haben sie mit einer Betonplatte beschwert und ertränkt. Die junge Frau wird mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung gebracht – aus dem auch ihre Mörder stammen könnten.

Einsatzkommando nahm 21-Jährigen fest

Der 21-Jährige aus dem Raum Harz war seinerzeit in Stotel-Loxstedt von einem mobilen Einsatzkommando festgenommen worden, zusammen mit seiner 25-jährigen Verlobten, die kurz darauf wieder freigelassen wurde, weil gegen sie kein dringender Tatverdacht bestand. Das Bundeskriminalamt hatte Schützenhilfe geleistet bei der Durchsuchung von Wohnungen im Landkreis Nienburg sowie in den Landkreisen Wiesmoor, Cuxhaven und Heidekreis.

Ein Binnenschiffer hatte den Leichnam der Schöningerin Ende April im Schleusenkanal bei Balge entdeckt. Die Obduktion hatte ergeben, dass die junge Frau lebend in dem Kanal an der Weser versenkt worden war. Im Zuge der Ermittlungen hatte die Polizei schon früh mitgeteilt, die Täter seien vermutlich dem Rotlichtmilieu zuzuordnen.