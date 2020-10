Zu einem Einbruchsversuch kam es Mittwochnacht in Helmstedt.

Helmstedt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Hauses in der Schuhstraße. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte versuchen, in Helmstedter Physiopraxis einzubrechen

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte versucht, in Helmstedt in eine Physiopraxis einzubrechen. Da die Täter ihr Vorhaben abbrachen, hoffen die Ermittler auf Zeugen.

Laut Polizei probierten die Täter, ein Fenster zu den Praxisräumen in der Schuhstraße zunächst gewaltsam aufzubrechen. Als dies misslang, zerstörten die Einbrecher die Fensterscheibe und verschwanden. Hinweise: (05351) 5210.

red