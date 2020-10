„Was lange währt, wird endlich gut", beschrieb Antje Thomsen, Leiterin der Oberschule in Lehre, am Dienstag den Entwicklungsprozess und das Ergebnis der Umgestaltung des Schulhofes.

Das sich über drei Jahre hinziehende Projekt war ein Zusammenwirken unterschiedlichster Akteure. Auslöser der gemeinsamen Anstrengungen von Schülern, Lehrern, Schulförderverein, Eltern sowie Förderern, die entweder Monetäres, Wissen oder Maschinen beisteuerten, war eine eigens ins Leben gerufene Arbeitsgruppe „Schulhofgestaltung".

Mehr Aufenthaltsqualität für die Jugendlichen

Ziel der Maßnahme war, dem Pausengelände der Oberschüler mehr Aufenthaltsqualität zu geben und auch mehr Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen. Natürlich sollte auch das Umfeld etwas „aufgehübscht“ werden. „Schnell war klar, dass es viel Arbeit geben wird und wir nicht alles auf einmal schaffen würden", berichtete Antje Thomsen.

Schließlich sollten Bäume und Büsche gerodet und neue Rabatten angelegt werden. Das Fußball-Kleinfeld und die Tischtennisplatten mussten die Plätze tauschen. Auch wurde eine neue Nestschaukel aufgestellt. „So etwas gemäß der ganzen Vorschriften ordnungsgemäß hinzubekommen, war dann noch einmal eine besondere Herausforderung", teilte Thomsen mit.

Schüler bauen Bänke selber

Neben einem Bewegungsbereich hat der Schulhof nun auch eine Ruhezone mit zahlreichen Bänken – größtenteils von Schülern hergestellt. „Die Bänke haben wir in Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Helmstedt bauen können", informierte die Schulleiterin. Dazu ist über einen längeren Zeitraum jeweils eine kleine Schülergruppe einmal wöchentlich in die Kreisstadt gefahren.

Ein wesentlicher Faktor bei der Schulhof-Umgestaltung war der Hattorfer Sven Scharenberg, dessen Sohn die Oberschule in Lehre besucht. Scharenberg stellte Maschinen, Helfer und Wissen zur Verfügung. „Dabei zu helfen macht Spaß. Schade nur, dass sich so wenig Eltern beteiligt haben", stellte Scharenberg fest. Der Schulförderverein hat sich mit 500 Euro an den Kosten beteiligt. „Wir haben Eltern zu den Arbeitseinsätzen organisiert und auch Gestaltungsideen eingebracht", berichtete Andrea Hoffmann vom Schulförderverein.

3000 Euro stellte die Bürgerstiftung Ostfalen bereit. „Wir haben in diesem Jahr den Förderschwerpunkt Bildung und Ausbildung. Da passt es natürlich, dass wir uns hier engagieren", meinte Hartmut Krämer, Vorsitzender der Bürgerstiftung Ostfalen. „Das Antragsverfahren bei uns ist unkompliziert, gern würden wir auch noch weitere Schulen des Landkreises unterstützen", teilte Helmut Friese aus dem Vorstand der Bürgerstiftung Ostfalen mit.