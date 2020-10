Schülertheater zum Volkstrauertag, Zentralfeier in Helmstedt

Thema des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag, 15. November, ist das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren und die Entwicklung des gemeinsamen Europas. Weil die Zahl derer, die den Krieg noch miterlebt haben, von Jahr zu Jahr abnimmt, droht ein Nachlassen der Besucherzahlen bei den Gedenkfeiern. Nach Einschätzung von Volksbund-Landesgeschäftsführer Roland Behrmann ist eine solche Entwicklung schon länger zu beobachten. „Die Zahl der Menschen, die an der Gestaltung der Feiern beteiligt sind, übersteigt nicht selten die Zahl der Besucher.“

GaBö-Schüler bereiten sich intensiv vor

Das Programm der Gedenkfeiern mit Leben und Inhalten zu füllen, sei wiederum ein Ansatzpunkt, um vor allem jüngere Generationen anzusprechen und einzubinden. Genau das wird am Samstag, 14. November, in Helmstedt geschehen bei einer zentralen Landesfeier am Vortag des Volkstrauertages. Schüler des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) haben sich intensiv vorbereitet auf einen Beitrag, den sie im Anschluss an einen Empfang im Rathaus (13.30 Uhr) und an Kranzniederlegungen auf dem Friedhof St. Stephani (15 Uhr) von 16.30 Uhr an bei einer Feier in der Mensa der Giordano-Bruno-Gesamtschule präsentieren werden.

15-minütiges Theaterstück

Die Schülerinnen und Schüler haben sich bei einer Führung über den Stephani-Friedhof mit Biografien von Kriegsopfern befasst und sie führten ein Zeitzeugengespräch mit dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Rolf Owczarski über das Kriegsende 1945 in Helmstedt. „Aus den gewonnenen Eindrücken entstehen selbstverfasste Texte, die mit Mitteln des Darstellenden Spiels zu einem etwa 15-minütigen Theaterstück verarbeitet werden“, berichtet der Lehrer Jan Villak. Zu dem komplexen Vorhaben habe gehört, dass die ganze Gruppe an der Generalprobe der Drehbühne Berlin für das Stück „Mauerland.Borderland“ in der Gedenkstätte Marienborn teilgenommen habe.

Die Schüler haben sich laut Villak folgende Ziele gesteckt: „Wir wollen die Opfer sprechen lassen. Wir (ver)urteilen nicht, wir stellen dar. Wir wollen allen Opfergruppen gerecht werden. Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Krieg, Gewalt und Diskriminierung.“