Helmstedt. Wegen Gasgeruchs in der Friedrichstraße in Helmstedt hat die Polizei die Feuerwehr gerufen. Quelle des Geruchs war mutmaßlich ein Gasofen.

Gasgeruch verursacht Einsatz der Feuerwehr in der Friedrichstraße

Gasgeruch hat am Mittwoch einen Einsatz mehrerer Feuerwehren in der Friedrichstraße in Helmstedt ausgelöst. Alexander Weiß von der Feuerwehr Helmstedt zufolge konnten die Einsatzkräfte jedoch ohne weiteres abziehen.

Friedrichstraße war am Mittwochmittag zu großen Teilen abgesperrt

Um 14.44 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Alarmruf der Polizei ein. In und vor einem Wohngebäude in der Friedrichstraße in Helmstedt sei Gasgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehren aus Helmstedt und Emmerstedt fuhren zum Einsatzort und sperrten diesen großräumig ab.

Ausgestattet mit Atemschutz und Messgeräten machte sich ein Trupp der Einsatzkräfte daran, die Ursache des Geruchs aufzustöbern. Die Suche blieb allerdings ergebnislos. „Vermutlich war ein Gasofen die Ursache für den Geruch“, so Alexander Weis in einer Meldung.

Nach circa einer Stunde übergaben die Feuerwehren die Einsatzstelle der Polizei und zogen ab.

red