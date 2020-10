Filialleiterin Meike Jenzen-Kociok steht in ihrer Buchhandlung.

Helmstedt. Die Inhaber der Buchläden verraten, was die Menschen in der Region während der Corona-Zeit verstärkt gekauft haben – und was sie optimistisch stimmt.

Kreis Helmstedt: Buchhändler blicken positiv in Richtung Herbst

Während des Lockdowns im Frühjahr ging es ihnen wie so vielen anderen Geschäften während der Corona-Krise: das Team in Kurzarbeit, der Umsatz teils um zwei Drittel unter dem Normalwert. Für die Buchhandlungen aus der Region Helmstedt zusätzlich ein Schlag: der Spontankauf, das Stöbern, die persönliche Beratung – all das fiel weg.

„Ich saß hier allein im Dunkeln, war die ersten vier oder fünf Wochen nach dem Lockdown fast allein in der Innenstadt unterwegs. Das war etwas gruselig“, berichtet Meike Jenzen-Kociok, Filialleiterin von Julius-Buch in Helmstedt. Genauso wie Frank Kolbe von der gleichnamigen Buchhandlung in Königslutter fing sie die Einbußen zum Teil mit dem Online-Shop und dem Ausfahren von Bücherpaketen auf. Inhaber Martin Wandersleb sortiert die Bücher in seinem Laden. Foto: Joshua Müller / BZV Aber eben nur zum Teil – die Ausfälle der ersten Monate nach dem Lockdown seien noch nicht wieder aufgeholt, betont auch Martin Wandersleb, Inhaber der gleichnamigen Helmstedter Buchhandlung. Dass mehr Bücher während der Corona-Hochphase gekauft wurden, wie man vielleicht vermuten könnte, verneinen die befragten Händler. Buchhändler haben viel lokale Unterstützung erhalten Trotzdem sind die Chefs optimistisch gestimmt. Während der Corona-Zeit hätten die Buchläden viel Unterstützung von Stamm-, aber auch von Neukunden, insbesondere jungen Menschen, erhalten, sagt Frank Kolbe: „Unsere Stammkunden haben uns wirklich sehr unterstützt. Die haben bei uns zum Teil schon Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke gekauft und bestellt. Aber ich habe gemerkt, dass auch junge Familien bewusster kommen, die sagen: Wir unterstützen den örtlichen Handel, damit es euch weiterhin gibt.“ Ein nachhaltiger Effekt? Jenzen-Kociok ist überzeugt: Viele Menschen haben während der Corona-Hochphase wieder gelernt, zu lesen und zudem den Mehrwert entdeckt, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Und auch Wandersleb sagt: „Es ist nicht so schlimm geworden, wie Corona oder der Lockdown einen befürchten ließ. Ich hatte die Sorge, dass einem die Leser verloren gehen, sie zu Amazon abwandern. Denn wir waren nicht da während des Lockdowns und Amazon und Ähnliche schon. Aber dem ist nicht so.“ Für Wandersleb war der September der erste Monat, der sogar stärker ausfiel als 2019. Er sieht möglicherweise eine Trendwende gekommen – die Kunden kämen nun auch wieder zum Stöbern. Buchläden setzen verstärkt Lernhilfen und Jugendbücher ab Kolbe wiederum ist positiv gestimmt, weil „spannende Herbsttitel“ angekündigt seien. Wie auch in der Filmbranche hatten einige Verlage Neuerscheinungen verschoben und ihr Programm reduziert, wie der Ladeninhaber erklärt. Diese erscheinen nun nach und nach. Apropos Titel: Bleibt die Frage, was die Menschen aus der Region während der Corona-Zeit gekauft und gelesen haben. Vor allem Lernhilfen und Beschäftigungsbücher wie Rätsel, Mandalas oder Kalligrafie seien gut weggegangen, sagt Kolbe. Jenzen-Kociok ergänzt, dass sie viele Kinder- und Jugend-, aber auch Kochbücher während der Hochphase verkaufte – gerne auch Trilogien oder weitere Reihen. Mittlerweile, das bestätigen alle drei Buchhändler, werde aber wieder gemischt gekauft – und sogar nachbestellt. Nur die Reiseführer, die bleiben Ladenhüter.