Die Verwaltungsspitze der Gemeinde Lehre ist komplett. Am 1. September trat André Schulz sein Amt an. Er leitet als Nachfolger von Sven Müller den Fachbereich 10 (Bürgerservice, Zentrale Dienste, Finanzcontrolling) und ist zweiter allgemeiner Vertreter des Gemeindebürgermeisters.

Die Gemeinde ist André Schulz nicht fremd: Der 42-Jährige wohnt in der Gemeinde und hatte bereits seine Ausbildung in der Gemeindeverwaltung in Lehre absolviert. Zuletzt war er von 2014 bis 2020 in der Verwaltung in Isenbüttel als Fachbereichsleiter beschäftigt. „Ich wurde hier in Lehre sehr positiv empfangen, das erleichterte den Neustart ungemein. Auch wenn sich in den letzten Jahren natürlich einiges getan hat“, sagt Schulz.

Busch und sein erster allgemeiner Vertreter Tobias Breske freuen sich, dass die Verwaltungsspitze wieder komplett ist. „Schön, dass wir André zurück im Team haben und ich wieder auf eine starke Verwaltungsspitze setzen kann“, sagt Busch.