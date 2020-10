Wie wir am Mittwoch berichteten, beendete die Braunschweiger Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Verdächtigen im Fall der Ende 2019 mit Leuchtmunition beschossenen Flüchtlinge, da die Täter weder durch Zeugenaussagen noch durch kriminaltechnische Untersuchungen mit abschließender Sicherheit identifiziert werden konnten. Nun äußern sich Vertreter aus Schöningen in Reaktion auf unseren Artikel.

Bürgermeister Schneider: „Tat hat uns alle damals schwer erschüttert“

„Ich bedauere sehr, dass der oder die Täter seitens der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt werden konnten“, sagt etwa Schöningens Bürgermeister Malte Schneider. „Ich bin davon überzeugt, dass unsere Strafverfolgungsbehörden – gerade bei dieser abscheulichen Tat – alle Möglichkeiten zur Täterermittlungen ausgeschöpft haben.“ Die Tat habe damals alle schwer erschüttert und es sei wichtig und richtig gewesen, ein Zeichen gegen Fremdenhass zu setzen.

Wenige Tage nach dem Vorfall im November waren über hundert Schöninger in der Niedernstraße zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den Geflüchteten und ihren Helfern zu bekunden sowie ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. „Damals wie heute gilt: Schöningen ist bunt, nicht braun“, so Schneider.

Flüchtlingsfamilie war nach Schüssen „total verängstigt“

Diese Botschaft unterstützt auch Lisa Schnicke-Heinze, Vorsitzende der Schöninger Flüchtlingshilfe – egal, wie der Fall nun ausgegangen sei. Natürlich sei sie enttäuscht über den Ausgang, aber „zum Glück ist die betroffene Familie ganz gut darüber hinweggekommen. Am Anfang waren sie natürlich total verängstigt und brauchten sehr viel Unterstützung, um zur Ruhe zu kommen“. Mittlerweile habe sich die Familie aus der Elfenbeinküste jedoch wieder gefangen und sei gut eingebunden – das sei das Wichtigste.

Zudem habe es nach „der Aktion“, so Schnicke-Heinze, gut getan, dass so viele Bewohner Anteil genommen hätten. „Dass es eben ganz klare Signale gab: Geflüchtete Menschen sollen hier ankommen dürfen und keinesfalls rassistisch motivierten Angriffen ausgesetzt sein. Dafür, dass es – in Anführungszeichen – glimpflich ablief, waren eine Menge Schöninger da, die sich wehrten und zusammenhielten. Das war ein gutes Gefühl. Denn oft geschieht das ja erst, wenn etwas passiert ist.“