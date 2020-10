Pandemie soll Königslutters Partnerschaft nicht ausbremsen

Mit mehr als einem halben Jahr Verspätung hat der Partnerschaftsverein Friends of Taunton seine Mitgliederversammlung abgehalten. Nachdem im März der Lockdown die schon einberufene Versammlung verhindert habe, sei diese nun nachgeholt worden, wie es in einer Mitteilung heißt.

In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende Andreas Weber an die Veranstaltungen der vergangenen 18 Monate. Zu den Aktivitäten zählten wieder die Spieleabende im Februar, die Boßeltour, Wanderungen mit anschließendem Essen sowie die Teilnahme am Domfest und am Adventsmarkt. Auch eine Tagesfahrt nach Bückeburg sei gut angenommen worden. Höhepunkt war nach Webers Worten die Fahrt nach Taunton, die im Juli 2019 mit 33 Teilnehmern stattfand. Das gut organisierte Programm, die herzliche Atmosphäre, das gute Wetter und der beeindruckende Besuch der Kathedrale von Coventry auf der Rückfahrt hätten auch diesen Besuch wieder zu einem besonderen Erlebnis gemacht, sagte er und dankte allen Organisatoren sowie den Mitgliedern für deren Unterstützung.

London-Fahrt musste abgesagt werden

Die Pandemie machte allerdings auch vor den Friends of Taunton nicht halt. So mussten eine bereits geplante London-Fahrt im April sowie der Besuch aus Taunton im September abgesagt werden. Unter den Bedingungen der Pandemie sei eine Planung zukünftiger Aktivitäten kaum möglich. Wenn es die Umstände erlauben, solle jedoch eine Braunkohlwanderung im November stattfinden.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Anfrage der Freunde Opalenicas auf einen Zusammenschluss der Partnerschaftsvereine. In der Aussprache wurde deutlich, dass eine Auflösung des Partnerschaftsvereins mit der polnischen Partnerstadt zwar bedauert würde, der Verein sehe sich aber derzeit nicht in der Lage, einen Zusammenschluss zu realisieren.

Andreas Weber bleibt Vorsitzender der Friends of Taunton

Bei den Vorstandswahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt. Vorsitzender bleibt Andreas Weber, seine Stellvertreter sind Anne Lee und Rüdiger Baumgardt. Als Kassenführer wurde Gerhard Hoppe, als Schriftwart Hannes Sell und als Beisitzerin Britta Edelmann wiedergewählt. Arnulf Baumann gehört aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dem Vorstand an. In einer Laudatio würdigte Andreas Weber dessen Verdienste in der knapp 25-jährigen Vereinsgeschichte, worauf ihm die Mitglieder einstimmig die beantragte Ehrenmitgliedschaft verleihen.

Weber schloss die Versammlung mit dem Appell an die Mitglieder, auch unter den Bedingungen der Pandemie die Kontakte zu den englischen Freunden nicht abreißen zu lassen.

red