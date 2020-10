Helmstedter Schüler putzen Stolpersteine – Akt der Mahnung

Vielen Passanten fallen sie immer wieder auf, oft aber werden sie auch übersehen: Auf Gehwegen in Helmstedt und Emmerstedt sind symbolisch 15 Stolpersteine eingelassen, die an jüdische Opfer des NS-Terrors erinnern. Die Idee, die fortwährende Aktion des Kölner Künstlers Gunter Demnig zu realisieren, wurde vom Helmstedter Rat bereits im Jahr 2011 beschlossen.

Neun Jahre später ist es der damaligen Ratsfrau Susanne Weihmann, einst Leiterin der extra dafür eingerichteten Lenkungsgruppe, ein Anliegen, die Aktion neu ins Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung zu bringen – mit Hilfe von Helmstedter Schülern und dem Israel-Jacobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte.

Regionaler Putztag

Das in Braunschweig präsente Netzwerk veranstaltet gemeinsam mit mehreren lokalen Stolperstein-Initiativen, die in der Region – so auch in Helmstedt – aktiv sind, in den Tagen um den 9. November den ersten regionalen Putztag. Zudem ist eine zentrale öffentliche Veranstaltung am Sonntag, 15. November, in Braunschweig geplant.

Dabei werden – ähnlich wie bei einem Sternlauf – die Aktivitäten aus den verschiedenen Kommunen digital in Form von Videos und Fotos zusammengetragen und der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Veröffentlichung des Materials auf der Internetseite, dem You-Tube-Kanal und Instagram-Account des Netzwerks ist im Anschluss geplant.

Daten des Schreckens

Zum Hintergrund: Die Betonsteine, auf deren Oberseite eine Messingplatte befestigt ist, sollen an Juden erinnern, die in Helmstedt von Schergen des NS-Regimes verfolgt wurden, die ihren Besitz verloren und die Stadt verlassen mussten. In die Messingplatte wurde jeweils ein Name eingraviert sowie möglichst auch das Datum von dessen Flucht oder Deportation und Ermordung.

„Keines von den Opfern kam in Helmstedt ums Leben – aber hier hat man ihnen ihre Lebensgrundlage entzogen, sie misshandelt und zur Flucht gezwungen oder sie nach Polen verschleppt“, erläuterte Weihmann damals.

In Helmstedt werden zwei Schulen je einen bis zu dreiminütigen Videoclip für die zentrale Veranstaltung in Braunschweig am 15. November beisteuern: die Berufsschule mit Stefanie Lorenz und die IGS mit Marijke Jahn. Beide Lehrerinnen haben sich die in den Bürgersteigen der Kornstraße eingelassenen Mahnmale als Ziel ihrer Aktion vorgenommen.

Dialog in Schulen geplant

Noch unklar ist, ob die Schulen das bundesweite Angebot „Meet a Jew“ des Zentralrates der Juden wahrnehmen werden, bei dem ein oder zwei vermutlich jüngere Juden bereit sind, zu einem Gespräch mit einer Schulklasse nach Helmstedt zu kommen.

Ergänzend wird es am Vormittag des 9. November in Helmstedt eine „analoge Putzveranstaltung“ mit (aus Corona-Gründen) einigen wenigen Helmstedter Bürgern geben, „die von sich aus in den vergangenen Monaten an uns herangetreten sind“, betont Susanne Weihmann.

Der Künstler Gunter Demnig hat das Projekt 1992 ins Leben gerufen. Er fertigt die Stolpersteine an und befestigt sie im Boden. Mittlerweile gibt es laut der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit an 580 Orten Deutschlands rund 26.000 Stolpersteine.