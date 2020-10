Risse in Schöninger Friedhofskapelle: Klima möglicher Grund

Ein langer Riss in der Außenwand der Schöninger Friedhofskapelle war Grund für ein mehrtägiges Betretungsverbot des Gebäudes. „Nach Begutachtung mit einem Statiker können wir die Kapelle wieder freigeben“, erklärte Bauamtsleiter Thomas Hoffmann am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Sperrung war eine Vorsichtsmaßnahme, jetzt wissen wir: Eine Gefahr für Leib und Leben der Besucher besteht nicht.“

Mit Betonplomben soll ermittelt werden, ob sich das Mauerwerk noch bewegt. Foto: Markus Brich

Die Kapelle war erst im Jahr 2018 saniert worden. „Dass es in so kurzer Zeit zu so einer enormen Rissbildung gekommen ist, hat auch uns überrascht“, sagte Hoffmann. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, sei in den vergangenen Tagen auch ein Teil des Fundaments freigelegt worden. „Wir hatten vermutet, dass ein defekter Regenwasserablauf möglicherweise eine Unterspülung verursacht hat. Aber das war nicht der Fall“, berichtet Hoffmann. „Der Graben, den wir an der hinteren Seite der Kapelle geöffnet haben, wo die Regenwasserableitung verläuft, hat ergeben: Der Untergrund ist staubtrocken.“

Schäden gibt es auch im Inneren der Kapelle

Schäden wurden bei der Untersuchung der Kapelle aber nicht nur an den Außenmauern festgestellt. „Auch die Bodenfliesen in der Kapelle haben sich übereinandergeschoben“, berichtet Hoffmann. „Wenn die Seitenwand der Kapelle vom Dachstuhl ausgehend nach außen wegklappt, drückt sie unter der Erdoberfläche nach innen. Die Kräfte, die dabei wirken, sind so stark, dass sogar die neu verlegten Fliesen hochgedrückt und übereinandergeschoben worden sind.“ Aufgrund „der Summe dieser Beobachtungen“ sei entschieden worden, die Kapelle zunächst zu schließen.

Am Montag traf der Bericht des Statikers in der Bauverwaltung ein. „Seine Einschätzung“, so Hoffmann, „spiegelt die Niederschlagssituation der vergangenen zwei, drei Jahre in Schöningen wider: Das Klima hat den Boden ist stark ausgetrocknet. Je nach Zusammensetzung des Untergrundes kann es deshalb vorkommen, dass der Boden quasi zusammenschrumpft und das Mauerwerk so mehr Platz hat, sich zu setzen.“ Ein Problem, das Hoffmann auch bei einigen Straßenoberflächen beobachtet: „Dort gilt das gleiche Prinzip: Wenn sich der Unterbau der Straßen zusammenzieht, hat der Oberbau mehr Platz und es kommt zu Rissen in der Fahrbahnoberfläche.“

Die Stadt hatte die Kapelle bis zur Klärung der Ursache und der Überprüfung der Statik gesperrt. Inzwischen darf sie wieder betreten werden. Foto: Markus Brich

Ein Riss zieht sich vom Dach bis ins Fundament. Foto: Markus Brich

Über das Ergebnis der Statik-Prüfung der Kapelle sind laut Hoffmann inzwischen auch an die Ratsmitglieder informiert worden. Am Dienstag hatte der Schöninger Bestatter und Grünen-Ratsherr Axel Schliephake fehlende Informationen zur Ursache des Betretungsverbots gegenüber unserer Zeitung beklagt. Trauerfeiern wurden wegen Corona in den zurückliegenden Monaten nicht in der Kapelle abgehalten. Jedoch wurde das Gebäude von den Bestattern genutzt.

Dynamik im Mauerwerk wird weiter beobachtet

Das Bauamt hat die Risse im Mauerwerk, die bis ins Innere der Kapelle reichen, zwischenzeitig mit Beton- und Gipsplomben versehen lassen. Bleiben diese unbeschädigt, ist die Bewegung im Mauerwerk zum Stillstand gekommen. Weisen sie nach einiger Zeit Risse auf, wirken weiterhin Kräfte auf das Gebäude. „So können wir die Entwicklung weiter beobachten“, erklärte Bauamtsleiter Hoffmann. Im Moment sehe es jedoch so aus, dass es zu keinen weiteren Setzungen in Boden komme.