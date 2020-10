Wer wird Helmstedter des Jahres? – Machen Sie Vorschläge!

Um den Helmstedter oder die Helmstedterin des Jahres 2020 zu küren, bitten wir unsere Leserschaft aus dem gesamten Kreisgebiet um Vorschläge – von Velpke bis Jerxheim, von Grasleben bis Königslutter. Wer hat sich trotz oder gerade wegen der Corona-Krise in besonderem Maße eingesetzt für das Gemeinwohl und/oder für seine Mitmenschen? Wer hat dafür gesorgt, dass ehrenamtliche oder professionelle Angebote trotz vielfältiger Hindernisse aufrecht erhalten werden konnten? Wer hat ein Zeichen gesetzt für das Miteinander in einer Zeit, in der genau das abhanden zu kommen droht?

Ob am Arbeitsplatz oder privat

Von den „Helden des Alltags“ ist vielfach die Rede gewesen in der Pandemie. Menschen haben an ihrem Arbeitsplatz oder in ihrer Freizeit Großes geleistet, um die Situation für andere erträglicher und sicherer zu machen – und sie haben sich dabei oft selbst nicht geschont. Es kann sich auch um eine einzige Tat, eine einzige Aktion handeln, die einen großen Unterschied für Betroffene gemacht hat. Ob am Arbeitsplatz, im Verein, in privaten Initiativen oder in Form von Einzelleistungen erbracht: Wir wollen mit unserer Wahl zum „Helmstedter des Jahres 2020“ Personen ehren und würdigen, die durch ihr Engagement herausragen. Dabei muss es nicht nur um Leistungen gehen, die im Zusammenhang mit Corona stehen, auch wenn dieses Thema in den zurückliegenden Monaten alles überlagert hat.

Einsendeschluss: Donnerstag, 5. November

Und so sieht unser Fahrplan aus: Schicken Sie uns bitte bis zum Einsendeschluss am Donnerstag, 5. November, 16 Uhr, Ihre Vorschläge per E-Mail an: redaktion.he@bzv.de, Stichwort „Helmstedter des Jahres 2020“. Begründen Sie Ihren Vorschlag in wenigen Sätzen und geben Sie uns nach Möglichkeit Hinweise, wie wir Kontakt aufnehmen können mit der vorgeschlagenen Person, direkt oder über Dritte.

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten

Aus den Leser-Vorschlägen wählt die Redaktion sechs Kandidatinnen und Kandidaten aus. Wir werden diese Menschen und ihre Leistungen ausführlich vorstellen. Danach haben die Leserinnen und Leser erneut das Wort: Sie stimmen online und telefonisch darüber ab, wer den Titel „Helmstedter des Jahres 2020“ erhalten soll. Wie in den Vorjahren gilt: Verdient haben ihn alle, die zur Wahl stehen.

2019 siegte ein 16-Jähriger

2019 hat sich die Leserschaft unserer Zeitung für den damals 16-jährigen Leon Golus aus Offleben entschieden, mit deutlichem Vorsprung. Auf Platz 2 folgte Gabriele Lohrengel aus Grasleben, gefolgt von dem Helmstedter Bernd Giere. Insgesamt fast 1500 Stimmen gingen bei der Wahl im vergangenen Jahr bei uns ein. DLRG-Schwimmer Leon Golus war in voller Montur ins Schwimmerbecken des Waldbads Birkerteich in Helmstedt gesprungen, um einen Nichtschwimmer vor dem Ertrinken zu retten.

Unsere Aktion wird erneut unterstützt vom Helmstedter Unternehmen Energy from Waste (EEW).