Königslutteraner setzen Zeichen für interkulturellen Dialog

Eigentlich hatte Karin Nolte auf mehr Teilnehmer gehofft. Aber jedes Zeichen ist besser als gar keins. Am Montagnachmittag trafen sich im Rahmen der Interkulturellen Woche einige Menschen vor dem Rathaus in Königslutter, um ein Zeichen für kulturelle Vielfalt, ethnische Diversität, Solidarität und Zusammenwachsen zu setzen. Gleiches taten Menschen in Helmstedt, Schöningen und Lehre.

Exakte Teilnehmerzahlen gab es nicht

Die interkulturellen Wochen sind eine bundesweite Initiative. Das sichtbare Zeichen vor den Rathäusern hatte Sandra Schüler von der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe im Landkreis Helmstedt ins Leben gerufen. Sie selber war in der Kreisstadt mit dabei. Exakte Teilnehmerzahlen gab es nicht.

Es ging um ein stilles Zeichen,

15 bis 30 Minuten mit einem Faden der Verbundenheit, des Gemeinsinns, untereinander verbunden, und T-Shirts mit bunten Regenbogenfarben und dem Spruch „Zusammen leben, zusammen wachsen“. Gemeint ist die Integration von Flüchtlingen sowie deren Teilhabe an der Gesellschaft.

Corona habe viel unmöglich gemacht und „... erschwert uns die Begleitung“, erzählt die Ehrenamtliche Karin Nolte vor dem Rathaus in Königslutter. Derzeit laufe viel über die sozialen Medien. Genau dort hat sie nach eigener Aussage auch die gemeinsame Aktion kundgetan, aber: „Ich denke, das Wetter und die aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen haben viele davon abgehalten zu kommen“, erklärte sie. Immerhin: Pünktlich zur Aktion behielten die Wolken ihre Regentropfen ein paar Minuten lang für sich.

„Geist der Diversität nicht unerwähnt lassen“

„Wir wollten den Geist der Diversität nicht einfach unerwähnt lassen“, sagte Initiatorin Sandra Schüler vor dem Hintergrund eingeschränkter Möglichkeiten. Denn es gehe um sehr viel, um das Öffnen der Kulturen für die jeweils anderen, um die Bereitschaft für mehr Miteinander und Akzeptanz, um Freundschaften.

„Wir hatten eine große Willkommenswelle, die ist aber abgeklungen. Viele Ehrenamtliche haben ihre Beiträge gebracht. Was wir jetzt brauchen, ist eine nachhaltige Offenheit der Gesellschaft“, erklärte Sandra Schüler. Damit meine sie den kulturellen Dialog.

Die Zeichen vor den Rathäusern sind also ein Aufruf, sich der jeweiligen Kultur auf verschiedenen Ebenen zu öffnen – in Betrieben, in Freundeskreisen, in Vereinen und so weiter. „Integration ist immer ein individueller Prozess und abhängig von der Persönlichkeit des Menschen“, so Schüler, die damit beide Seiten in die Pflicht nimmt: die eine, die sich einbringen will, die andere, die ersteren hilft, diese für sie fremden Strukturen nachzuvollziehen.

Auch der Bürgermeister war dabei in Königslutter

In Königslutter setzte auch Bürgermeister Alexander Hoppe ein Zeichen. Auch Christine A. Kaiser vom Team „Starke Frauen“ und der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASFE) nahm an der Aktion teil.