Sperrung der Schöninger Salzstraße wird verlängert

Die Straßensperrung der Salzstraße zwischen Volkspark und Schlossapotheke, die im Rahmen Marktplatzsanierung seit Montag, 12. Oktober, besteht, muss aufgrund unvorhersehbarer, zusätzlicher Bauarbeiten bis voraussichtlich Freitag, 13. November, verlängert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird für die Dauer der Arbeiten die Einbahnstraßenregelung in den Straßen Herrenstraße und Tränke aufgehoben, sodass diese als Umleitung genutzt werden können. Die Straße Am Schloss bleibt bis zum Parkplatz P2 befahrbar.

Maroder Gasschieber muss ausgetauscht werden

„Beim Entfernen der alten Oberfläche kam ein maroder Gasschieber zum Vorschein“, erklärt der Schöninger Bauamtsleiter Thomas Hoffmann den Grund für die verlängerte Sperrung. Das Ingenieurbüro Weinkopf habe sich deshalb mit dem Versorger Purena kurzgeschlossen und es sei entschieden worden, das Problem umgehend zu beheben. „Das wird, je nach Witterungsverhältnissen, etwa fünf Tage in Anspruch nehmen. Aber dann haben wir dort für die nächsten Jahre hoffentlich Ruhe und müssen die Straße nicht gleich wieder aufreißen.“

Ein genauer Übergabe- und Abnahmetermin für den sanierten Marktplatz ist laut Hoffmann noch nicht festgelegt. Bis Mitte November sollte aber der größte Teil der Arbeiten abgeschlossen sein. Derzeit sind neben den Bauarbeiten in der Salzstraßen noch kleinere Flächen fertigzustellen. Beispielsweise die Gasse zum Brauhof. Auch in Höhe der Schlachterei an der Niedernstraße wird das rote Pflaster noch aufgenommen und durch die neue, graue Oberfläche ersetzt. Zur Schulstraße hin werden ebenfalls noch Nacharbeiten erforderlich sein, „um eine einheitliche Linie zu schaffen“.

Nachfragen zu Pollern in der Schulstraße

Nachfragen habe es zur dieser Stelle bereits wegen zwei herausnehmbaren Pollern gegeben, berichtet Hoffmann und erklärt: „Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, werden diese Poller entfernt. Doch solange es sich um eine Baumaßnahme handelt, ist das ausführende Unternehmen für das Bauwerk verantwortlich.“ Da festgestellt worden sei, dass vermutlich durch vorbeifahrende Lastwagen immer wieder Teile des neu verlegten Pflasters beschädigt worden seien, habe die Baufirma die Schulstraße geschlossen, bis ihr Gewerk übergabereif ist.

„Wenn der Abschluss aller Restarbeiten absehbar ist, werden wir einen Übergabetermin vereinbaren“, sagt Hoffmann, der mit der Ausführung der Baufirma bisher sehr zufrieden ist. „Die machen seit Jahresanfang eine tolle Arbeit hier.“