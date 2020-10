Essenrode: Corona-Test für alle Kita-Kinder

Essenrode. Eine Mitarbeiterin der Essenroder Kita hatte sich mit Corona infiziert. Wegen eines Verdachtsfalls wird eine Gruppe in in Wendhausen geschlossen

Mit einer Komplettschließung reagierte die Gemeinde Lehre auf einen am Mittwoch bekannt gewordenen Corona-Fall in ihrer Kindertagesstätte (Kita) in Essenrode (wir berichteten). Am Donnerstag nun wurden alle Kinder, die die Einrichtung besuchen, auf das Corona-Virus getestet.

„So bedauerlich und besorgniserregend die Situation auch ist, muss ich feststellen, dass der Informationsfluss und die Betreuung seitens der Gemeinde und des Gesundheitsamtes bisher wirklich gut laufen“, stellte Marco Scheuermann, Vorsitzender des Essenroder Kita-Fördervereins, fest.

Die Testung der Essenroder Kita-Kinder hatte das Gesundheitsamt nach Aussage von Marco Scheuermann gut organisiert. So erhielt jede Familie einen konkreten Termin, der Testvorgang selbst wurde auf einer Art Rundkurs abgewickelt. „So war gewährleistet, dass es keine Kontakte unter den Kindern und den Elternteilen, die die Kinder begleiten mussten, geben konnte“, berichtete Scheuermann.

Schon vor den Tests für die Kita-Kinder hatte das Gesundheitsamt angeordnet, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita Essenrode auf das Virus untersuchen lassen mussten. Nun bleiben zunächst definitiv bis einschließlich 5. November beide Teile der Essenroder Einrichtung geschlossen – also die eigentliche Kindertagesstätte im Gebäude neben der Grundschule und die in Containern auf dem etwa 200 Meter entfernt liegenden Festplatz „Hiller“ untergebrachte Kinderkrippe. „Die betroffene Mitarbeiterin war sowohl in der Kita als auch in der Krippe unterwegs. Deshalb mussten wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt beide Einrichtungen vorübergehend schließen“, informierte Gemeinde-Pressesprecherin Julia Carluccio.

Auf Grundlage der Testergebnisse, die spätestens am Samstag vorliegen sollen, wird dann entschieden, wie es für die Kinder und deren Eltern weitergeht. „Am Freitag wird das Gesundheitsamt alle über Fragen zur möglichen Quarantäne und weiteren Kontaktbeschränkungen informieren“, erklärte der Elternratsvorsitzende Marco Scheuermann. Bisher werden die Eltern als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft – also können sie weiterhin beispielsweise ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen.

Dass auch in der Gemeinde Lehre die Corona-Fallzahlen deutlich steigen – bisher waren die Kommune und auch der gesamte Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen wenig betroffen – verdeutlicht auch ein weiterer Fall in Wendhausen. Dort wurde wegen eines Verdachtsfalls am Freitag eine Gruppe der Kindertagesstätte Mühlennest vorsorglich geschlossen.

„Es gibt in der Gruppe nach einem Kontakt mit einer infizierten Person einen bislang nicht bestätigten Verdachtsfall“, erläutert Nicole Behlendorf, Leiterin des für die Kitas zuständigen Fachbereichs. Deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, die Gruppe sicherheitshalber zu schließen, um eine weitere Verbreitung definitiv ausschließen zu können. Auch diesbezüglich steht die Gemeinde in engem Kontakt zum Gesundheitsamt in Helmstedt. Es wurden auch alle betroffenen Eltern informiert.