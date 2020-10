Helmstedter: „Gesellschaft in den USA ist extrem gespalten“

Trump oder Biden, wer gewinnt? Nicht nur die etwa 45 US-Amerikaner im Landkreis Helmstedt werden am Mittwochmorgen gebannt die ersten Auszählungen der Präsidentenwahl verfolgen. Auch Siegfried Dehning wird dies tun. Seit 2014 ist er verantwortlich für die Städtepartnerschaft zwischen Helmstedt und der US-Stadt Albuquerque im Bundesstaat New Mexico, pflegt enge Beziehungen in Richtung USA.

Dehning kennt viele Amerikaner und Auswanderer aus dieser Region, telefoniert oder schreibt fast wöchentlich mit ihnen. „Was ich von ihnen mitbekomme: Die Gesellschaft in Amerika ist extrem gespalten in Demokraten und Republikaner. Die Gegensätze haben sich aufgebauscht, ebenso das Gefälle zwischen Arm und Reich.“

Nun auch noch Corona: Ein Freund dort habe Dehning letztens erzählt, dass er die Parteigunst der Passanten auf der Straße am Maskentragen erkenne – die Demokraten mit, die Republikaner ohne Mund-Nasen-Schutz. „Die sind alle nicht gut aufeinander zu sprechen. Wir sehen ja auch Bilder, wie die aufeinander losgehen.“

Mediale Aufmerksamkeit bei Schüssen auf Aktivisten im Sommer

Helmstedts Partnerstadt, Drehort der beliebten Serie „Breaking Bad“, kam zuletzt im Juni groß in die Medien: Das Mitglied einer selbst ernannten Bürgerwehr schoss laut Berichten auf einen Aktivisten, der versuchte, zusammen mit anderen die Statue eines spanischen Konquistadoren zu stürzen.

Mittlerweile richtet sich die Aufmerksamkeit in Albuquerque jedoch statt Protesten gegen Rassismus auf die steigenden Corona-Fälle. Nathan Young, Dehnings amerikanisches Pendant in Sachen Städtepartnerschaft, arbeitet in einem Krankenhaus im benachbarten Santa Fe: „Er berichtet, dass keine Intensivbetten mehr frei sind.“ Die Zahl der Infizierten im Verwaltungsbezirk von Albuquerque zieht wieder an – in den vergangenen Tagen gab es fast nur über 150, wenn nicht sogar über 200 Neuinfektionen.

Wahlprognose? „Schwierig, Vorhersage zu treffen“

Wie die Wahl am Dienstag ausgeht, weiß Dehning nicht – obwohl er auf den Demokraten Joe Biden hofft. „Es ist schwierig, eine Vorhersage zu treffen.“ New Mexico und auch der Wahlbezirk von Albuquerque wählten 2016 demokratisch. Die Befürchtung von Dehning und auch der befreundeten Amerikaner ist, dass es nach dem Wahlausgang zu weiteren Auseinandersetzungen kommt.

Sie wollen mehr erfahren zur US-Wahl?

2023 feiern Helmstedt und Albuquerque „Rubinhochzeit“

Eines wiederum weiß er: „Die Städtefreundschaft zwischen Helmstedt und Albuquerque ist und bleibt trotz des Corona-Dämpfers sehr intensiv.“ Der eigentlich für Mai geplante Besuch der Amerikaner in Helmstedt wurde abgesagt. Im Januar wollen Dehning und Young festlegen, was 2021 möglich ist. Was bereits feststeht: Tim Keller, der Bürgermeister Albuquerqes soll 2023 samt Delegation zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft anreisen – dann, wenn US-Wahl und Corona-Krise vorbei sind.