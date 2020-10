In der Kindertagesstätte Lummerland in Velpke müssen die Kinder einer Gruppe wegen eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen werden. Das teilte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke in einem Telefonat am Freitagabend mit. Demnach war ein Kind aus der Gruppe positiv getestet worden.

„Alle anderen Kinder wurden sofort getestet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor“, so Fricke. Der Fall war am Donnerstag bekannt geworden. Unabhängig davon bemüht man sich in der Samtgemeinde um so viel Normalität, wie möglich. Harter Einschnitt für TSV Danndorf Nachdem für den Herbst neue Regeln im Kampf gegen das Corona-Virus gelten, schließt die Samtgemeinde sämtliche Turnhallen und Sportstätten. Das trifft besonders den TSV Danndorf hart. Dort war die Schulturnhalle wegen Bauarbeiten an der Schule über Monate gesperrt. Erst kürzlich durften die Sportler die Halle wieder benutzen, nun also die erneute Sperrung. Auch die Dorfgemeinschaftshäuser in den Mitgliedsgemeinden und Ortschaften bleiben weiterhin gesperrt. Ausnahmen, wie etwa in Saalsdorf, wo Dartsportler ihr Training absolvieren durften, wird es nicht mehr geben. Rathaus führt Strichliste Trotz dieser erneuten Verschärfung will Rüdiger Fricke das Rathaus nicht schließen: „Unser Rathaus soll weiterhin ein offener Ort für unsere Bürger sein“, sagte er. Ab Montag werde man die Besucher mittels Strichliste zählen. „Wir wollen einfach wissen, wie viele Menschen uns in einer Woche besuchen“, begründete der Verwaltungschef. Die politischen Gremien sollen ebenfalls weiter tagen, unter strengen Auflagen: „Wir führen die Maskenpflicht auch auf den Plätzen ein, gehen in größere Räume, und unterbrechen längere Sitzungen mit einer Lüftungspause“, führte Rüdiger Fricke aus. Insgesamt sei die Entwicklung einfach frustrierend. „Ich mache mir große Sorgen um unsere gastronomischen Betriebe“, erklärte Fricke. Am Montag findet eine Videokonferenz der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis statt. Es soll auch um die Abstimmung von Maßnahmen gehen.