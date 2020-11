Mackendorf: Lukas bekommt Hilfe von den Konfirmanden

Der 17 Jahre alte Lukas hat nun sein Spezialfahrrad bekommen. Ein Teil des Geldes stammt aus der Kollekte der diesjährigen Konfirmationsgottesdienste der evangelische Kirche in Velpke.

Velpke. Velpker widmen ihre Kollekte dem an Epilepsie leidenden jungen Mann aus Mackendorf.

Lukas sitzt in seinem neuen Spezialfahrrad, ein schnittiges Gerät ist das. Dem 17 Jahre jungen Mann aus Mackendorf sieht man seinen Stolz und seine Freude an, auch wenn er für Emotionen etwas Anlauf braucht. Lukas hat geistige Beeinträchtigungen, zeigt autistische Züge und leidet an einer nicht therapierbaren Form der Epilepsie. Das besondere Fahrrad braucht er, um mobil und etwas selbständig zu sein. 5500 Euro musste seine Familie dafür hinlegen, weil die Krankenkasse sich bislang weigert, die Kosten zu übernehmen.

Die Velpker Konfirmanden dieses Jahres konnten das nicht nachvollziehen und handelten. Sie widmeten die Kollekte ihrer Konfirmationsgottesdienste in Velpke und Mackendorf kurzerhand der Familie des jungen Mannes. Insgesamt sind 1110,21 Euro in den Kollektesäckchen gelandet. Dieser Tage übergaben Vertreter der Konfirmanden und ihre Pastorin Tanja Klettke den Betrag. Es ist schon das zweite soziale Projekt der jungen Christen um Klettke. Lukas soll möglichst weitgehend selbständig sein, finden auch die Velpker Konfirmanden Trotz seiner Beeinträchtigungen meistert Lukas sein Leben weitgehend selbständig, wenn da nicht diese Epilepsie-Anfälle wären. Sie treten ohne Vorwarnung auf und setzen den jungen Mann teils wochenlang außer Gefecht, wie seine Mutter Vanessa Schulze erzählt. Das Spezialfahrrad ist ihm von Fachärzten empfohlen, nein, verordnet worden. Neben dem Erhalt einer gewissen Mobilität hat das einen weiteren Aspekt: den Schutz vor schlimmen Verletzungen: „Wenn Lukas einen Anfall bekommt, fällt er wie ein nasser Sack zu Boden. Dabei hat er sich schon schlimme Prellungen zugezogen“, führt sein Mutter aus. Nicht auszudenken, was passiert, wenn er von einem normalen Fahrrad fällt. Genau das kann mit diesem Rad nicht passieren. Er liegt förmlich in einem Dreirad, tritt mit den Beinen voraus und lenkt rechts und links vom Sitz. Beim Lokaltermin sind die anwesenden Konfirmanden beeindruckt. Das Rad lässt sich für den Transport zusammenklappen. Zur Zeit streitet sich die Familie mit der Krankenkasse gerichtlich, doch: „Auch wenn die Kasse die Kosten per Gerichtsbeschluss übernehmen muss, soll das Geld Lukas zur Verfügung stehen“, haben die Konfirmanden beschlossen. Die jungen Velpker haben schon einmal Geld gespendet - für den Verein „Heidi“ Eine große Geste, die sie vorher schon einmal geübt hatten. In Vorbereitung ihrer Konfirmation erarbeiteten sie nach dem Vorbild des biblischen Gleichnisses von den anvertrauten Talenten 1000 Euro für den Verein „Heidi“ in Wolfsburg. Dafür hatte ihnen Pastorin Tanja Klettke je fünf Euro gegeben und sie gebeten: „Vermehrt das Geld mit euren Fähigkeiten.“ Alle brachten sie mehr als die fünf Euro wieder mit. Die Aktionen reichten von einem Privatkonzert am Klavier über Hilfen im Haushalt oder Garten bis hin zu kleinen selbstgemachten Geschenkkarten – alles gegen eine freiwillige Spende.