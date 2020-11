Nord-Elm erwartet Defizit und investiert trotzdem

Die Samtgemeinde Nord-Elm plant auch für das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Defizit, wird aber trotzdem in ihre Infrastruktur investieren. Der Samtgemeinderat verabschiedete am Montag im Wolsdorfer Dorfgemeinschaftshaus den Haushalt 2021 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 830.000 Euro.

Im Nord-Elm-Haushalt des kommenden Jahres stehen geplante Einnahmen in Höhe von 6,24 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 7,07 Millionen Euro gegenüber. Das Jahresdefizit hätte sich um weitere 500.000 Euro erhöht, wäre der Rat dem Vorschlag seines parteilosen Mitgliedes Klaus-Dieter Groß gefolgt, die von den Mitgliedsgemeinden zu zahlende Umlage auf 2,5 Millionen Euro zu beschränken.

Befürchtung: Nord-Elm-Mitgliedsgemeinden werden finanziell handlungsunfähig

Nach Auffassung von Groß hat die nun beschlossene Umlage in Höhe von drei Millionen Euro zur Folge, dass die Mitgliedsgemeinden in die finanzielle Handlungsunfähigkeit getrieben werden. Es sei nicht hinnehmbar, dass steigende Ausgaben der Samtgemeinde von den Mitgliedsgemeinden getragen würden. „Schulden sollten dort verortet werden, wo die Entscheidungsträger sitzen“, argumentierte Groß.

Die Mehrheit der Ratsmitglieder wollte Groß aber nicht folgen. Es wurde mehrfach betont, dass die Samtgemeinde zum Wohle aller ihrer Einwohner erhebliche Summen in ihre Zuständigkeiten wie beispielsweise Feuerwehr, Kinderbetreuung oder Grundschule investiere.

Für Planung der neuen Sporthalle in Warberg werden 450.000 Euro ausgegeben

Eine erste größere Summe wird im kommenden Jahr in den Neubau einer Ballsporthalle in Warberg fließen. 450.000 Euro sind für Planungskosten vorgesehen. Für weitere 3,3 Millionen Euro Baukosten gab der Rat eine Verpflichtungsermächtigung ab. Mit dem Baubeginn der Halle in Warberg, die nach Fertigstellung als Ersatz für die abgängige Nord-Elm-Halle in Süpplingen dienen soll, ist im Jahr 2022 zu rechnen.

Auch wegen der Baukosten regte sich Widerstand im Rat. Klaus-Dieter Groß hält die angenommene Bausumme von 3,8 Millionen Euro für unrealistisch. Klaus Röhr (LuB) kritisierte die bisher fehlende schlüssige Gegenrechnung einer grundhaften Sanierung und Modernisierung der Nord-Elm-Halle. „Die Kostenschätzung basiert auf einer Kalkulation aus dem Jahr 2018 eines renommierten Architekturbüros und von mir eingerechneter Kostensteigerungen auf Grundlage des allgemein anerkannten Baukostenindexes. Somit sind die Zahlen seriös ermittelt und entsprechend belastbar“, stellte die kommunale Bauamtsleiterin Angela Lux fest.

Als weitere größere Investitionssumme wurden nun doch – entgegen der Empfehlung des Finanzausschusses – 50.000 Euro zur Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Warberger Feuerwehr in den Haushalt eingestellt. Kompensiert wird diese eigentlich nicht vorgesehene Ausgabe durch die Reduzierung der Planungskosten für die Warberger Sporthalle um 50.000 Euro.

Eintritt ins Freibad Räbke wird teurer

Mehr als Zeichen des guten Willens denn als wirkliche Konsolidierungsmaßnahme muss die Entscheidung, den Eintritt in das Räbker Freibad geringfügig zu erhöhen, betrachtet werden. Ein Einzelticket wird künftig 50 Cent, eine Saisonkarte 10 Euro teurer als zuvor. Das bringt etwa jährlich 16.000 Euro Mehreinnahmen bei einem Jahresdefizit des Freibades von rund 400.000 Euro.