Noch keine Klarheit bei Strukturhilfe für Helmstedter Revier

Ein Schreiben des niedersächsischen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann (CDU) an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie eine Korrespondenz mit dem Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs (SPD) werfen ein bezeichnendes Licht auf die nach wie vor schwierige Gemengelage. Mitte Oktober hatte sich Althusmann mit einem Schreiben an Altmaier gewandt. Er bringt darin seine Sorge zum Ausdruck, dass die Strukturhilfen für Helmstedt (das wegen der nachträglichen Aufnahme in das Förderpaket missverständlicherweise zu den Steinkohlerevieren gerechnet wird) ausschließlich nach den Vorgaben des Artikels 104b des Grundgesetzes bereitgestellt werden könnten. Jedenfalls sehe der Entwurf der noch zu schließenden Verwaltungsvereinbarung aus dem Hause Altmaier dies vor.

Keine einzelbetriebliche Förderung

Bliebe es dabei, so Althusmann, dann könnten die Fördergelder in Helmstedt nur für Infrastrukturmaßnahmen, nicht aber für einzelbetriebliche Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Dies sei aber elementar, um Investoren für zukunftsgerichtete Vorhaben zum Beispiel zum Thema Wasserstoff anlocken zu können. Althusmanns Bitte: Altmaier möge die Regelung im Entwurf überdenken.

Gleichzeitig wandte sich Althusmann mit einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs, um ihn von dem Brief an Altmaier in Kenntnis zu setzen. Darin heißt es: „Über die weitere Entwicklung werde ich Sie zu gegebener Zeit gerne informieren“.

Mohrs: „Wesentlicher Irrtum“

In einem Antwortschreiben an Althusmann vom 30. Oktober zeigte sich Mohrs wenig erfreut. Er hielt dem niedersächsischen Wirtschaftsminister einen „wesentlichen Irrtum“ vor, weil er Helmstedt in seinem Brief an Altmaier mehrfach als Steinkohlestandort bezeichnet habe. „Solch ein sprachlicher Fauxpas schwächt einfach das eigene Argument“, sagte Mohrs unserer Zeitung am Dienstag.

Zu der begrifflichen Frage Steinkohle/Braunkohle gab uns Pressesprecherin Annette Schütz aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium folgende schriftliche Erläuterung: „Der Bund hat die Regelungen für Helmstedt in der Verwaltungsvereinbarung für die Steinkohlestandorte vorgesehen, deren Entwurf erst seit Sommer 2020 vorliegt. Helmstedt hat aus Bundessicht einen besonderen Status, denn dort erfolgt schon seit Jahren keine Braunkohleförderung mehr und wird daher rechtlich nicht mit den noch aktiven Braunkohlerevieren gleichgesetzt.“

Andere Ministerien einbeziehen

Viel wichtiger als Formulierungsweisen ist aus der Sicht von Mohrs die Art des Vorgehens. In seinem Schreiben an Althusmann fordert er diesen dazu auf, die niedersächsische Position gegenüber Berlin nicht nur in Briefen, sondern besser „in direktem persönlichen Kontakt“ zum Ausdruck zu bringen. Außerdem rät der SPD-Abgeordnete dem CDU-Minister, die Ämter für regionale Landesentwicklung sowie seine niedersächsischen Minister-Kollegen Birgit Honé und Olaf Lies (beide SPD) in die weiteren Verhandlungen einzubeziehen.

„Entscheidend ist, dass wir endlich einen Schulterschluss aller Akteure hinbekommen“, sagte Mohrs unserer Zeitung. „Wir sollten zu einer gemeinsamen Verhandlungsstrategie finden und wir könnten dabei klären, ob nicht auch Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in Helmstedt eingesetzt werden könnten.“

Landrat Radeck will mitreden

Landrat Gerhard Radeck (CDU) meldete sich schriftlich zu Wort. „Neben der von Herrn Mohrs geforderten Einbeziehung weiterer Ministerien erhebe ich als Landrat des Kreises Helmstedt den Anspruch, ebenfalls in erforderliche Gespräche mit einbezogen zu werden“, teilte Radeck unserer Redaktion mit. „Hierbei bevorzuge ich gleichfalls den unmittelbaren und persönlichen Austausch zwischen den Gesprächspartnern. Die Entscheidungskompetenz hinsichtlich der Strukturfördermittel sehe ich in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium in Hannover beim Landkreis Helmstedt als direkt betroffenem Revier!“