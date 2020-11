Nach Aktionstag: Kreis Helmstedt plant weitere Corona-Kontrollen

Zweier-Teams aus Bediensteten der Helmstedter Kreisverwaltung haben am Mittwoch die Einhaltung der Maskenpflicht an Bushaltestellen im gesamten Kreisgebiet kontrolliert. Es seien bis mittags im Wesentlichen Schulkinder, aber auch Erwachsene angesprochen worden, berichtet Landkreissprecher Andreas Jünemann.

Die Angesprochenen hätten verständnisvoll reagiert, Bußgelder seien nicht nötig gewesen: „Das hatten wir auch nur für den Notfall vorgesehen. Im Vordergrund stand die Prophylaxe.“ Bei der ersten Aktion dieser Art sei es vor allem wichtig gewesen, auf den Sinn des Maskentragens hinzuweisen. Unmittelbar an den Haltestellen gilt, wie auch in den Bussen, eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Wo waren die Kontrollteams im Einsatz?

Im Einsatz waren die Zweier-Teams am Mittwoch in Helmstedt am Braunschweiger Tor und dem Bahnhof, am ZOB in Schöningen wie auch in Lehre. „Wir wollten das bewusst nach den Herbstferien machen, wenn auch Urlaubsrückkehrer dabei sind – um zeitnah zu sensibilisieren“, sagt Jünemann.

Trotzdem seien durchaus weitere Kontrollaktionen in den nächsten Wochen geplant, dann wohl auch mit Unterstützung von Polizeibeamten und Ordnungskräften der Städte und Gemeinden. Angedacht sind zum Beispiel Rundgänge auf Parkplätzen des Einzelhandels und – wenn sie wieder öffnen – in Bars und Kneipen.

Leser beschwert sich über zu wenig Abstand – der Krisenstab reagiert

Nach der Beschwerde eines Lesers über einen Drogeriemarkt in der Helmstedter Innenstadt kann sich die Kreisverwaltung auch vorstellen, in den nächsten Wochen gezielt den Einzelhandel zu kontrollieren. Der Mann hatte bemängelt, dass der Abstand zwischen den Warteschlangen an den beiden Kassen aufgrund der engen Gänge nicht eingehalten werden könne.

Generell seien in erster Linie die Unternehmer vor Ort gefragt, alle Hygieneregeln einzuhalten, heißt es vom Landkreis. In diesem konkreten Fall jedoch ist der Krisenstab bereits tätig geworden, wie die stellvertretende Leiterin Ilona Stolpmann bestätigt: „Wir gehen dem Hinweis auf jeden Fall nach.“ Der Krisenstab habe das Hygienekonzept des Betreibers angefordert, mit einer Rückmeldung werde zeitnah gerechnet.

Wenn nötig, werde sich ein Team vor Ort anschauen, wie der Betreiber die Warteschlangen an den Kassen mit genügend Abstand trennen möchte und ob das überhaupt möglich ist. „Wir werden das gut überprüfen. Wenn es da zu Stoßzeiten viel zu eng wird, ist das Hygienekonzept nicht ausreichend und wir müssen einhaken.“ Bei solch einer Beschwerde müsse man zügig handeln. „Das sind die gefährlichen Situationen – wenn das falsch eingeschätzt wird seitens der Betreiber.“

Der Betreiber des Geschäftes hatte sich für den Vorfall am Montag – dem ersten Tag des Teil-Lockdowns – entschuldigt, von einer „unglücklichen Situation“ gesprochen und angekündigt, die Mitarbeiter nochmals entsprechend der Regeln anzuweisen. Das erarbeitete Konzept schütze Kunden und Mitarbeiter bestmöglich – die Mindestabstände in der Filiale seien grundsätzlich möglich.

Krisenstab erhält Vielzahl an Hinweisen und kann nicht jeder nachgehen

Die in der Corona-Verordnung des Landes festgeschriebene Regel, pro zehn Quadratmeter Verkaufsraum einen Kunden einzulassen, egal ob es im Geschäft viele Regale und enge Gänge gibt, hält Stolpmann „für nicht ganz eingängig“. Andererseits sei eine andere, weniger generelle Regelung schwer umzusetzen und zu kontrollieren.

Fest steht: „Der Krisenstab geht jeder Beschwerde nach, bei der es möglich und die greifbar ist.“ Manchmal könne man aber Beschwerden nur zur Kenntnis nehmen – vor allem bei der Vielzahl unterschiedlicher Hinweise, sagt Stolpmann. Wichtig sei jedoch, die Menschen wieder zu sensibilisieren, eben auch mit Kontrollmaßnahmen wie am Mittwoch: „Einiges an Achtsamkeit ist verloren gegangen.“

