Wo bekommen Helmstedter noch Einkaufshilfe?

Etwa 422 Menschen im Landkreis Helmstedt befinden sich momentan in Corona-Quarantäne, knapp ein Drittel der Kreisbevölkerung ist über 60 Jahre alt und hat somit ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Viele dieser Menschen sind auf Hilfe angewiesen, wollen oder können in Corona-Zeiten nicht mehr einkaufen gehen. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr bildeten sich in der Region deshalb einige Initiativen. Welche helfen auch heute noch?

Nachwuchspolitiker zum Beispiel: Sowohl die Junge Union als auch die Jungsozialisten (Jusos) des jeweiligen Kreisverbandes Helmstedt haben ihre Einkaufshilfe reaktiviert, nachdem beide Gruppen ihre Botengänge Mitte des Jahres aufgrund der weniger gewordenen Nachfrage mehr oder minder eingestellt hatten. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

„Die zweite Welle der Corona-Pandemie trifft uns härter, als es die erste tat – die Verunsicherung steigt. Wir möchten allen Personen im Landkreis helfen. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt sie sind oder ob es sich um Menschen in Quarantäne handelt", sagt Jason Graebert. Er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union und rechnet bald mit mehr Anfragen als noch im ersten Lockdown. Vernetzen durch unsere Zeitung Unsere Lokalzeitung bietet Ihnen ein regionales Portal zum Vernetzen: Auf der Internetseite https://gemeinsamstark.bzv.de/ können Sie, Ihr Verein oder Ihr Geschäft eine Meldung einstellen. Bieten Sie neuerdings oder auch weiterhin Hilfe an? Liefern Sie? Haben Sie weiterhin geöffnet? Informationen gesammelt und für alle sichtbar – aus der Region für die Region. Von wieder höherer Nachfrage berichtet auch Juso-Vorsitzender Ferhat-Atilgan Kara: „Viele Menschen melden sich von weit her, da die Großeltern oder Eltern im Kreis Helmstedt leben, zur Risikogruppe gehören und niemand vor Ort ist, der für sie einkaufen gehen kann. Aber auch Bürger, die Angst vor einer Infektion haben." Beide Gruppen erledigen Einkäufe und holen Medikamente aus der Apotheke. Bei der Jungen Union und den Jusos ist eine Anfrage sowohl telefonisch als auch per E-Mail möglich. Der CDU-Jugendverband hat zudem das Internetportal die-heldenboerse.de ins Leben gerufen. Sportvereine in Helmstedt bieten auch Hilfe an Auch der TSV Germania Helmstedt hat sein Hilfsangebot vor etwa anderthalb Wochen wieder aufgelegt, wie der Vorstand berichtet. Unterstützt werden Senioren und nach Absprache auch Menschen in Quarantäne, wenn sie aus Helmstedt oder den anliegenden Stadtteilen kommen und Botengänge oder „etwas sozialen Kontakt" benötigen. Ein Anruf im Geschäftszimmer des Sportvereins genüge. Ähnliches bietet auch der Helmstedter Sportverein seit Anfang April – die Helfer stünden noch immer bereit, sagt Projektkoordinator Jan Meyer. „Gerade für Neuzugezogene ohne Bekannte im Landkreis ist es schwierig, wenn sie von heute auf morgen unter Quarantäne gestellt werden." In diesen Fällen sei eine Absprache per Mail oder am Telefon nötig. Ehrenamtliche des DRK unterstützen jetzt den Landkreis bei Corona-Tests Der Helmstedter Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hingegen kann aktuell keine Einkaufshilfe mehr anbieten, wie die Ehrenamtskoordinatorin Elke Menzel-Schäfer auf Anfrage mitteilt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen unterstützen die ehrenamtlichen Kräfte die Kreisverwaltung. So seien sie etwa bei Tests von Infizierten und in Kürze bei der mobilen Kontaktverfolgung eingebunden. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick