Spenden-Aktion von Schöninger Schülerinnen kommt bei Kunden an

Die Freude über den sich rasch füllenden Einkaufswagen ist ihnen sogar trotz Alltagsmaske anzusehen: Fünf Abiturientinnen des Schöninger Gymnasiums Anna-Sophianeum sammeln seit Donnerstag im Schöninger Marktkauf Lebensmittel-Spenden für die Tafeln in Schöningen und Helmstedt. Und die Aktion kommt an – viele Kunden unterstützen das Soziale Projekt der Schülerinnen nur zu gern und legen auf dem Weg zum Ausgang ein oder mehrere Pakete mit Nudeln oder Reis, Konserven oder Backzutaten in den Spendenwagen.

„Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir schon am ersten Tag so viel positive Resonanz auf unsere Aktion bekommen“, sagt Sophie Reinhardt. Im Eingangsbereich des Marktes hat sie mit ihren vier Mitschülerinnen Lea Heinrich, Natalie Koch, Kereshmeh Samadi und Lara Matthias einen kleinen Informationsstand errichtet, an dem sie die hereinkommenden Kunden auf die Spendensammlung aufmerksam machen. „Wir informieren sie hier über den Hintergrund unseres Seminarprojekts, beantworten Fragen und erklären, wie sie mitmachen können“, sagt Natalie Koch.

Ein Flyer erklärt, wie einfach das Helfen ist

Wie einfach das geht, beschreibt auch ein Flyer, den die jungen Frauen vorbereitet haben: „1. Kauf eines haltbaren Produkts. 2. Am Ausgang spenden = Unterstützung Bedürftiger“ lautet darauf die simple Formel.

Die Oberstufen-Schülerinnen Natalie Koch (von links), Lara Matthias, Sophie Reinhardt, Lea Heinrich und Kereshmeh Samadi freuen sich über jeden Spende, die in ihrem Einkaufswagen landet. Foto: Markus Brich

„Zwar gibt es auch Kunden, die sich gar nicht dafür interessieren, aber die Mehrheit hilft uns“, ist schon nach einer Stunde der Eindruck der Schülerinnen. „In der ersten halben Stunde landete kaum etwas in unserem Wagen, aber jetzt füllt er sich beachtlich schnell“, sind sie doch überrascht. „Das liegt vermutlich daran, dass die Leute nachdem wir sie angesprochen haben, ja erst ihren Einkauf erledigen und dann wieder bei uns vorbeikommen“, analysiert Natalie Koch.

Fremde Menschen unvermittelt anzusprechen ist für die Schülerinnen auch eine neue Erfahrung. „Das kommt völlig unterschiedlich an. Manche winken ab und wollen schnell weiter, aber ganz oft war die Reaktion der Kunden sehr positiv: Sie haben unseren Flyer sofort angenommen und gesagt, dass sie uns unterstützen werden“, berichtet Natalie Koch.

„Diese Aktion ist doch toll“, lobt Heinz Renner, als er seine Spende in den Wagen legt. „Mich freut vor allem, dass es Jugendliche sind, die das machen. Meistens interessiert sich diese Altersgruppe ja sonst nicht für das Thema Armut.“

Die Schülerinnen setzen die Spendenaktion fort

Am heutigen Freitag und am Samstag, 7. November, von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. November, sowie am Samstag, 14. November, von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr setzen die fünf Oberstufenschülerin ihre Spendensammlung fort.