Schöninger Kunstverein sagt Ausstellung von Wink-Hartmann ab

Der Kunstförderverein Schöningen teilt mit Bedauern mit, dass die Ausstellung mit Werken des Braunschweiger Künstlers Dirk Wink-Hartmann, die für den Zeitraum von Sonntag, 8. November, bis Sonntag, 29. November, wegen der Corona-Entwicklung entfällt. „Wir hoffen, sie im nächsten Jahr nachholen zu können“, sagt 2. Vorsitzende Ulrike Ludwig.

Sonderausstellung „Plötzlich ist alles anders“ notfalls virtuell

Festhalten will der Kunstverein dagegen an seiner Sonderausstellung „Plötzlich ist alles anders. Vom Umgang mit äußeren und inneren Grenzen in besonderen Zeiten”. Sie ist für den Zeitraum vom 6. Dezember bis 20. Dezember geplant. Für die Sonderschau hatte der Verein alle Kreativen der Region aufgerufen, sich mit Bildern, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen und anderen Kreationen an der Ausstellung zu beteiligen (wir berichteten).

„Die eingegangenen Werke werden wir auf jeden Fall zeigen“, verspricht Ulrike Ludwig. Sollte die Corona-Lage auch Anfang Dezember einen Zutritt von Besuchern in die Ausstellungsräume am Brauhof 12 nicht zulassen, werde der Kunstförderverein die Exponate virtuell auf seiner Homepage und nach Möglichkeit auch auf seinem Youtube-Kanal präsentieren.