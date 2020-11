Sportheim Süpplingen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach eingehenden Untersuchungen eines Polizei-Brandexperten sowie eines Sachverständigen geht die Polizei im Falle des abgebrannten Sportheims Süpplingen von Brandstiftung aus. Dies teilte Sprecher Sven-Marco Claus unserer Zeitung am Montag auf Anfrage hin mit. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, machte er deutlich.

Am späten Sonntagabend des 25. Oktobers war die Feuerwehr zu dem Feuer in unmittelbarer Nachbarschaft der Nord-Elm-Halle gerufen worden. Schon beim Eintreffen brannte das Gebäude lichterloh, von dem nichts mehr gerettet werden konnte. „Bereits bei den ersten Untersuchungen deutete vieles darauf hin, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer sein könnte“, machte Claus deutlich.

Dies habe sich nun bestätigt. Weitere Details wollte er nicht nennen, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Er erneuerte den Aufruf an mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0 zu melden. „Es geht um Beobachtungen, die an dem Sonntagabend ab 20 Uhr rund um die Sportanlage gemacht wurden“, verdeutlichte Claus. Bisherige Zeugenaufrufe seien ohne Ergebnis gewesen.

