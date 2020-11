Leiche einer 34-Jährigen in Helmstedter Wohnung entdeckt

Die Ermittlungen der Polizei laufen, nachdem eine 34-Jährige am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Helmstedter Beguinenstraße aufgefunden worden ist.

Helmstedt. Eine 34-jährige Helmstedterin ist womöglich Opfer einer Gewalttat geworden. Ihre Leiche wurde in ihrer Wohnung in der Beguinenstraße entdeckt.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein Angehöriger habe sich zuvor per Notruf gemeldet, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Um wen genau es sich bei diesem Angehörigen gehandelt hat, dazu wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Fest steht aber: Die 34-Jährige lebte nicht allein in der Wohnung.

Notarzt stellt Tod des Opfers fest Einsatzkräfte hatten sich sofort nach dem Notruf zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beguinenstraße begeben. Dort stießen sie auf den leblosen Körper. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Äußerliche Verletzungen Ersten Ermittlungen zu Folge wies der Körper der 34-Jährigen äußerliche Verletzungen auf. Daher geht die Polizei von einem „unnatürlichen Todesfall“ aus. „Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat eine Obduktion des Leichnams beantragt“, erklärte Polizeisprecher Claus auf Anfrage. Mit dem Ergebnis sei spätestens am Dienstag zu rechnen. „Dann wissen wir mehr“, sagte Claus. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ermittler suchen Spuren in Wohnung Tatortermittler der Polizei aus Wolfsburg hielten sich am Nachmittag und auch noch am Montagabend in dem Mehrfamilienhaus in der Beguinenstraße auf, um Spuren zu sichern und Mitbewohner des Hauses zu befragen. Ihr Kleinbus parkte unweit des Tatorts. Die Fenster der Wohnung hatten die Ermittler verhängt.