Corona-Regeln: Geschäft in Helmstedt reagiert wohl auf Beschwerde

Helmstedt. Ein Leser hatte den zu geringen Abstand an der Kasse eines Drogeriemarkts moniert. Der Krisenstab will das Hygienekonzept noch final prüfen.

Etwa eine Woche ist es her, dass wir über die Beschwerde eines Lesers berichteten: Der Mann bemängelte, dass es den Kunden im Kassenbereich eines Drogeriemarktes in der Helmstedter Innenstadt unmöglich sei, genügend Abstand zueinander zu halten. Der Grund: Beide Kassen seien am Tag seines Besuches geöffnet gewesen, der Gang allerdings zu schmal für zwei coronakonforme Warteschlangen nebeneinander.

Wie der Krisenstab des Landkreises Helmstedt auf Nachfrage mitteilt, hat der Geschäftsbetreiber offenbar umgehend reagiert: Die zweite Kasse sei bei der Überprüfung eines Stabsmitarbeiters vergangene Woche geschlossen, der Bereich mit einem Vorhang getrennt gewesen. Zudem weise der Betreiber die Kunden mit mehreren Schildern und Aufklebern auf die Abstandsregeln hin. „Das angeforderte Hygienekonzept ist leider aber noch nicht eingegangen“, sagt Ilona Stolpmann, die stellvertretende Krisenstabsleiterin, am Montag. Dieses sei noch einmal nachdrücklich beim Betreiber angefordert worden, um es zu überprüfen. Corona-Fallzahlen steigen weiter an – Inzidenz knapp unter Grenzwert 50 Der Krisenstab appelliert an Geschäftsbetreiber wie auch an Kunden, sich an die Regeln im Sinne des Infektionsschutzes zu halten. Denn: Am Montag stiegen die gemeldeten Corona-Fälle weiter auf insgesamt 291 Fälle, davon 84 aktiv. Die Inzidenz liegt anhand dieser Zahlen bei rund 46. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

