Auch Schülerfirma aus Königslutter leidet finanziell

Wie erfolgreich die Genusswerkstatt der Wichernschule in Königslutter werden würde, war bei ihrer Gründung 2012 so nicht abzusehen. Von der damals ersten Schüler-Genossenschaft im Landkreis Helmstedt mit einem Verkaufsstand beim Markt, entwickelte sich das Projekt zu einer echten Erfolgsgeschichte unter anderem mit regelmäßigen Abnehmern wie der Autostadt in Wolfsburg . Doch die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen.

Am Freitag noch erhielten die Wichernschüler einen weiteren Preis für die bereits ausgezeichnete Genusswerkstatt. Doch aktuell fahren sie mit angezogener Handbremse. Der Verkauf ihrer selbst hergestellten Produkte wie Chutneys, Suppen oder Marmeladen ist deutlich zurückgegangen . Aus mehreren Gründen, wie Standort-Koordinatorin Petra Oppe erläutert. Laden geschlossen, Weihnachtsbasar fällt aus Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Einer der wichtigsten: „Uns fehlen die Märkte.“ Mit ihrem Stand und ihrer stets weiterentwickelten Produktpalette sind sie erfolgreich bei Veranstaltungen in der Region unterwegs . Das ist ausgefallen. Während des aktuellen Teil-Lockdowns hat sich die Schule außerdem dazu entschlossen, ihr Ladengeschäft im November nicht zu öffnen . Zu kompliziert wären die Hygienemaßnahmen für den Verkauf gewesen. Und fest steht: Zum ersten Mal fällt der Weihnachtsbasar aus . Es wäre der 48. gewesen, aber unter den aktuellen Bedingungen einfach nicht machbar. „Es kämen einfach zu viele Leute“, macht Petra Oppe deutlich. Aber die Schule arbeitet an einer Alternative . Ab dem 1. Dezember soll der Laden mit einem Weihnachtsverkauf wieder starten . „Vorausgesetzt natürlich, wir dürfen öffnen, aber das wünschen wir uns, gerade auch für unsere neuen Verkaufsteams“, betont Oppe. Anerkennung und Einnahmen fehlen Immer zu zweit stehen die Schüler selbstständig im Laden. Die neuen Teams sollten gerade von den älteren angelernt werden – Kasse bedienen, Produkte lernen und so weiter. Der Kontakt zu den Kunden sei ein weiterer Lernaspekt . Alles eben im Sinne des Förderschwerpunktes Lernen . „Das Soziale fehlt enorm. Es ist nicht nur der Lerneffekt für die Schüler, es ist auch die Anerkennung, die sie von außen für das Geleistete bekommen“, betont die Koordinatorin. Fehlende soziale Kontakte auf der einen Seite, fehlende Einnahmen auf der anderen. Nicht nur durch den eigenen Verkauf, auch Deals mit regelmäßigen Abnehmern wie der Autostadt sind zusammengebrochen . Wie hoch der wirtschaftliche Verlust insgesamt für dieses Jahr ist, kann Petra Oppe noch nicht einschätzen, denn ein Geschäftsjahr läuft immer vom 1. April bis zum 31. März. Aber sie kann sagen, was im letzten Geschäftsjahr mit den Einnahmen passiert ist. Neue Geschäfte sind dabei „Insgesamt haben wir 9000 Euro ausgegeben . Unter anderem haben wir die Werk sowie die Computer AG bezahlt, wir haben Unterrichtsmaterialien gekauft und zahlen auch Fahrtkosten für die Ausflüge “, zählt sie auf. Aber das Wichtigste: 2000 Euro fließen seit Gründung der Genusswerkstatt in das Mittagessen , das täglich frisch zubereitet und zusammen gegessen wird. Für die Schüler ist es somit umsonst. „Das ist wirklich eine tolle Situation“, steht für Oppe fest. Es stelle sich die Frage, was im nächsten Jahr überhaupt noch möglich sein wird . Die gerade laufende Musik AG etwa wäre ohne die Gelder nicht möglich gewesen. Damit nicht alles zusammenbricht, ist die Schule gerade auf der Suche nach neuen Vertriebswegen . Online-Handel komme nicht in Frage, weil das für eine Schule mit 24 Schülern nicht leistbar sei. Doch neue Geschäfte haben bereits Produkte der Genusswerkstatt in den Verkauf genommen. Dazu gehören „Herzenssachen“ in Schöningen, die „Heiteren Hennen“ in Emmerstedt, und ganz aktuell auch der „Einladen“ in Destedt. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

