13,3 Millionen Euro für Breitbandausbau im Kreis Helmstedt

Über gute Nachrichten für den Landkreis Helmstedt freut sich der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. „Der Bund wird den Breitbandausbau im Landkreis mit knapp 1,9 Millionen Euro mehr fördern, als noch 2017 angenommen. In den vergangenen Jahren wurde bereits kräftig investiert, die Fördersumme beläuft sich mit dem neuen Bescheid auf etwa 13,3 Millionen Euro“, so Mohrs in der Mitteilung. Insgesamt würden somit gut 22,6 Millionen Euro im Landkreis Helmstedt in den Glasfaserausbau investiert und damit 4770 Haushalte, 165 Unternehmen und 35 Schulen erschlossen.

