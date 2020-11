Ein Berg von Geschenken aus Grasleben

Zum 16. Mal beteiligt sich die Samtgemeinde Grasleben an der weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die in diesem Jahr unter dem Motto „Mehr als ein Glücksmoment“ steht. Die Resonanz war auch in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie wieder sehr groß, wie es in einer Mitteilung der Samtgemeinde Grasleben heißt: 175 bunt verpackte Geschenke verließen Mitte November das Graslebener Rathaus und gingen auf die Reise zu bedürftigen Kindern.

175 Päckchen fanden den Weg aus der Samtgemeinde Grasleben in die St. Thomas Kirche in Helmstedt und gehen von dort auf die Reise zu bedürftigen Kindern Foto: Samtgemeinde Grasleben

„Regelmäßige Gäste“ bei dieser Aktion sind auch die Ahmstorfer Sabine und Michael Kautz. In diesem Jahr packten sie ganze zehn Pakete, die kurzerhand in das Auto von Samtgemeindebürgermeister Gero Janze verladen wurden, der sie mit ins Rathaus nahm. „Ich finde es klasse, dass sich so viele – auch das Ehepaar Kautz – immer wieder an der Aktion beteiligen und bedanke mich sehr herzlich für die Großzügigkeit jedes einzelnen“, wird Janze in der Mitteilung zitiert.

Neben den vielen engagierten Einzelpersonen haben auch in diesem Jahr wieder die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Grasleben sowie die sogenannten „Weihnachtsdamen“ fleißig Päckchen gepackt. Die Frauengruppe aus Grasleben strickte, bastelte und sammelte erneut das ganze Jahr über kleine Geschenke, um so vielen Kindern wie nur möglich eine Freude machen zu können.

Bedauernswert sei, dass sich in diesem Jahr die Übergabe der Geschenke aufgrund der Kontaktbeschränkungen etwas schwieriger gestaltet habe. Eine offizielle Päckchenübergabe der Schüler und „Weihnachtsdamen“, wie es sie sonst Jahr für Jahr im Rathaus gab, habe ausfallen müssen, so dass kurzerhand die Betriebshofmitarbeiter Oliver Reinhold und Mirko Gerloff als Päckchenboten entsendet wurden. Gemeinsam brachten sie die geschnürten Pakete zur offiziellen Sammelstelle in die St.-Thomas-Gemeinde nach Helmstedt.

Insgesamt konnten genau sieben Geschenke mehr als im Vorjahr gezählt werden. Auch Rosemarie Winkler, ehrenamtliche Leiterin der Sammelstelle, staunte nicht schlecht, als ihr die 175 liebevoll gefüllten Päckchen aus der Samtgemeinde übergeben wurden. Das sei ein tolles Ergebnis, mit dem die Verwaltung in dieser besonderen Zeit nicht gerechnet hätte. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern und hoffen, dass die Päckchenübergabe im nächsten Jahr wieder in gewohnter Manier stattfinden darf. Bis dahin, bleiben Sie gesund und eine besinnliche Weihnachtszeit“, so der Gruß von Samtgemeindebürgermeister Gero Janze.

red