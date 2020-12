Landkreis Helmstedt schlägt Kanthalle als Impfzentrum vor

Das Impfzentrum der Region Helmstedt soll am Ortsrand der Kreisstadt errichtet werden: Der Landkreis hat die Kanthalle der Berufsbildenden Schulen in Helmstedt als Standort vorgeschlagen. Nun wartet die Kreisverwaltung laut Landrat Gerhard Radeck auf das grüne Licht vom niedersächsischen Innenministerium.

„Die Kanthalle ist eine der größten Sporthallen , die wir haben. Da sie ein bisschen am Ortsrand liegt, verfügt sie über ausreichend Parkraum . Und sie liegt nah am Bahnhof . Dort wird ja dann eine hohe Fluktuation an Menschen sein – die können wir da am besten bewerkstelligen“, sagte Radeck unserer Zeitung.

Landkreis wägte zwischen Alternativen für Impfzentrum ab

Auch über andere Standorte wie zum Beispiel den ehemalige Aldi-Markt im Bruchweg habe die zuständige Arbeitsgruppe diskutiert. Radeck: „Dort sind allerdings nicht ausreichend Sanitäranlagen vorhanden, auch kein ausreichendes Internet . Das muss alles verfügbar sein.“ Ebenso habe die Gruppe über ein Impfzentrum außerhalb Helmstedts nachgedacht. Die Kreisstadt biete sich allerdings wegen der guten Verkehrsanbindung und des nahe gelegenen Gesundheitsamtes an.

Die Kanthalle des Landkreises Helmstedt. (Archivbild) Foto: Norbert Rogoll

Aus etwa acht möglichen Objekten wählte der Landkreis somit die kreiseigene Sporthalle an der Kantstraße. Geplant ist demnach, Räume wie etwa Umkleidekabinen als Vorbereitungszimmer oder Büroräume zu nutzen und die Turnhalle mit Trennwänden zur Impfstation umzuwandeln. Details stünden allerdings noch nicht fest, sagt Radeck.

Halle wird bis Mitte 2021 reserviert

Wenn das Go aus Hannover kommt, ist aber klar: „Die Halle wird mindestens bis Mitte nächsten Jahres belegt sein. Sportvereine und Schulen werden keinen Sport machen können in dieser Zeit.“ Das Schulamt sei bereits dabei, Alternativen für die Berufsschüler festzuzurren.

Organisieren wird der Landkreis auch das Personal des Impfzentrums. Hierzu werden noch verschiedene Hilfsorganisationen kontaktiert, so Radeck. Das Land wie auch die Kassenärztliche Vereinigung organisieren wiederum das Arztpersonal.

Ziel des Landes ist es, dass die Impfzentren wie in Helmstedt bis zum 15. Dezember einsatzfähig sind. Diesen Zeitplan hält Radeck für ambitioniert: „Das alles Entscheidende ist doch: Wann steht uns das Serum zur Verfügung?“