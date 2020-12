Glasfasernetz für Jerxheim soll bis Ende 2023 realisiert sein

Die Kanalbauarbeiten im Bereich Heinrich-Schrader-Straße (Foto) und Friedrich-Ebert-Straße in Jerxheim dauern länger als ursprünglich geplant. In der Sitzung des Gemeinderates wurde Ende März 2021 als Termin für die Fertigstellung genannt.

Der Gemeinderat Jerxheim hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Einnahmen in Höhe von 792.000 Euro stehen darin Ausgaben in Höhe von rund 1,29 Millionen Euro gegenüber. Damit beträgt das Defizit im Etat rund 504.000 Euro . In ausführlichen Gremienberatungen (wir berichteten) sei es zumindest gelungen, „das Minus durch Einsparungen um rund 200.000 Euro zu drücken“, berichtete Finanzausschussvorsitzender Gerhard Richter und erklärte zur den Sparbemühungen: „Damit ist das Ende der Fahnenstange aber auch erreicht.“

Kanalbauarbeiten verzögern sich Mit großem Interesse verfolgten in der Sitzung im Jerxheimer Dorfgemeinschaftshaus Anwohner des Schöninger Stiegs die Erläuterungen von Bürgermeister Philipp Ralphs und Bauausschussvorsitzendem Marko Hölz zu den Plänen für die Gestaltung der Straße und des Gehwegs im Anschluss an die Kanalbauarbeiten. Auf Nachfrage in der Einwohnerfragestunde erklärte Ralphs, dass mit dem Beginn der Baumaßnahme vermutlich erst im Jahr 2022 zu rechnen sei. Er kündigte an, dass mit genügend Vorlauf eine Anwohnerversammlung einberufen werde, in der die Baubeteiligten zu allen Fragen detailliert Rede und Antwort stehen werden. Verzögern werden sich die Kanalbauarbeiten im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße und der Heinrich-Schrader-Straße in Jerxheim. Als neuer Termin für die Fertigstellung wurde der 31. März 2021 genannt. Anlieger sollen darüber schriftlich informiert werden. Das Telekommunikationsunternehmen htp soll die Gemeinde Jerxheim mit schnellem Internet per Glasfaseranschluss versorgen. Einstimmig bevollmächtigte der Gemeinderat Bürgermeister Ralphs, einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen zu unterzeichnen. Neben Jerxheim und Jerxheim-Bahnhof zählen auch die Orte Beierstedt, Gevensleben, Söllingen und Twieflingen zum potentiellen Ausbaugebiet, das insgesamt rund 1170 Anschlussadressen mit rund 1350 Wohn- und 170 Gewerbeeinheiten umfasst. Glasfasernetz soll bis 2023 realisiert sein „Jeder Grundstückseigentümer wird die Möglichkeit erhalten, den Anschluss an das Netz kostenlos herstellen zu lassen, sofern die Trasse auf dem jeweiligen Grundstück nicht mehr als 20 Meter beträgt“, erläuterte Ralphs. Der Ausbau in einem Ortsteil kann dem Vertrag zufolge jedoch vom Erreichen einer Vorvermarktungsquote abhängig gemacht werden. Sie sieht vor, dass in jedem Ort 40 Prozent der erreichbaren Haushalte einen entsprechenden Vertrag mit htp abschließen müssen. Die Fertigstellung des Glasfasernetzes, in dem für Down- und Upload mindestens 1 Gigabit pro Sekunde erreicht werden sollen, ist für den 31. Dezember 2023 geplant.