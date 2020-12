KVG: „Busse im Kreis Helmstedt sind aktuell nicht überfüllt“

Kinder stürmen nach Schulende in einen Bus. Das Bild wurde in Mainz statt Helmstedt aufgenommen, die Situationen ähneln sich aber teils. (Symbolbild)

Wer vor einer Woche kurz nach 13 Uhr am Helmstedter Bahnhof in den Gelenkbus der Linie 380 Richtung Velpke steigt, ahnt noch nicht, wie rappelvoll der Bus wenige Minuten später sein wird: Etwa 75 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Jahrgänge sind zugestiegen, besetzen alle Plätze, stehen dicht an dicht in den Gängen und vor den Türen. Die Fahrt nach Grasleben, wo viele Schüler aussteigen, dauert etwa 20 Minuten.

Ein Einzelfall, wie die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) betont: „Die Busse sind aktuell nicht überfüllt. Es kann aber sporadisch zu hohen Auslastungen kommen, wenn plötzlich eine geschlossene Klasse oder Stufe den Heimweg antritt.“ Eine Sprecherin sagt, dass die Schülerbeförderung im Kreis Helmstedt aktuell problemlos funktioniere, die Schülerströme entzerrt seien. „Sollten Beschwerden auftreten, wird diesen umgehend nachgegangen.“ Busfahrer seien zudem angehalten, die Auslastung der Wagen permanent zu beobachten und Auffälligkeiten zu melden. Allerdings sei die Zahl der Beschwerden derzeit gering, heißt es. Schulbusverkehr in Corona-Zeiten bleibt ein Streitthema Schüler, Busse und die Corona-Krise – das sorgt bundesweit für Zündstoff, auch weil die Beobachtungen und Ängste teils auseinanderklaffen. Das Land Niedersachsen kündigte Mitte November an, den Landkreisen 30 Millionen Euro für mehr Busse zur Verfügung zu stellen. Die KVG und der Kreis Helmstedt sind jedoch der Ansicht, dass momentan keine weiteren Fahrzeuge notwendig seien. Seit September werden zwölf zusätzliche Fahrten „in der Schülerspitze“ von regionalen Auftragsunternehmen angeboten. Zudem entschieden sich der Corona-Krisenstab und die Leitungen der weiterführenden Schulen Anfang November gegen einen gestaffelten Unterrichtsbeginn – wegen des organisatorischen Aufwands. Jemand, der die Entscheidung gegen weitere Maßnahmen nicht versteht, ist Gero Janze. Er ist Bürgermeister der anfangs erwähnten Samtgemeinde Grasleben und sagt: „Die verharmlosenden Statements aus der Kreisverwaltung erklären sich mir nicht.“ Mit dem zusätzlichen Geld aus Hannover sollten seiner Meinung nach weitere Busunternehmen beauftragt werden, die der Pleite entgegenblicken. Janze kritisiert außerdem die Begründung von Kreis und KVG: „Wenn Eltern aus Angst ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und dadurch der Bus nur mit 40 oder 50 Schülern gefüllt ist, kann das nicht als Argumentation genutzt werden, dass genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen.“ Janze führt als Beispiel die Grundschule Grasleben an: Eltern berichteten ihm, dass nicht alle Schüler im Bus sitzen könnten. „Das ist selbst ohne Corona schon dramatisch, in diesen Zeiten aber nicht mehr hinnehmbar.“ „ÖPNV ist sicherer, als viele Menschen denken“ Dem Argument der weniger fahrenden Jugendlichen widerspricht die KVG jedoch. „Die Zahl der beförderten Schüler hat nur geringfügig abgenommen.“ Und: „Der öffentliche Personennahverkehr ist sicherer, als viele Menschen denken.“ Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

