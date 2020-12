Wegen des Tatvorwurfs von zwei Vergewaltigungen einer 15-Jährigen muss sich derzeit ein 25-Jähriger vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten. Die Taten haben sich nach Auskunft des Landgerichts im Juni 2017 in Velpke ereignet.

Laut der Prozessankündigung des Landgerichtes soll der Anklagte trotz Gegenwehr an der 15-Jährigen zweimal unter Anwendung von Gewalt sowie gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Angebahnt wurden die Zusammenkünfte jeweils offenbar über den Messaging-Dienst WhatsApp. Der Angeklagte und die 15-Jährige hatten sich seinerzeit im familiären Umfeld des Vaters des Angeklagten kennengelernt.

Der Mann soll zunächst vorgehabt haben, mit der Jugendlichen eine Beziehung einzugehen

Zunächst hatte der Angeklagte versucht, mit dem vermeintlichen Opfer eine Beziehung einzugehen. Doch die Jugendliche hatte den jungen Mann abgewiesen. Danach kam es dann zweimal zu widerrechtlichen sexuellen Handlungen des Angeklagten an der 15-Jährigen. Bei der ersten Tat hatte der Angeklagte nach Auskunft des Landgerichts erst von seinem Opfer abgelassen, als seine ehemalige Freundin einschritt.

Zeitaufwendiger als geplant gestalteten sich bisher die Vernehmungen der Geschädigten, die gemäß rechtlicher Regelungen grundsätzlich zunächst vorab mittels einer richterlichen Videovernehmung erfolgen. Das hat den Vorteil, dass eine derartige Bild-Ton-Aufzeichnung in der eigentlichen Verhandlung abgespielt werden kann und die oder der Betroffene in den meisten Fällen nicht mehr persönlich vor Gericht aussagen muss.

Die Plädoyers sollen am Mittwoch gehalten werden

Auch weil der Angeklagte an den bisherigen beiden Verhandlungstagen die Vorwürfe bestritt, muss nun an vier statt wie ursprünglich geplant an drei Tagen verhandelt werden.

Am Mittwoch werden nun Verteidigung und Staatsanwaltschaft ab 9 Uhr ihre Plädoyers halten. Das Urteil soll nach Auskunft der Pressestelle des Landgerichts am 17. Dezember verkündet werden.