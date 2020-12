Neue Hausärztin für Schöningen ab Januar

Entlastung zeichnet sich für die angespannte Hausarzt-Versorgung in Schöningen ab. Von Januar an wird Dr. med. Friederike Funk, Fachärztin für Innere Medizin, Sprechstunden in der hausärztliche Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Helios im Sozialkompetenzzentrum Schöningen anbieten. Das teilt Matthias Hahn, Geschäftsführer des Helios MVZ Helmstedt, mit.

Dr. med. Friederike Funk, Fachärztin für Innere Medizin. Foto: Helios Kliniken

Die 38-jährige Fachärztin war zuletzt im Städtischen Klinikum Magdeburg beschäftigt und wechselt zum neuen Jahr nach Schöningen. „Durch meine langjährige Tätigkeit in der Kardiologie, Notfallmedizin, Pulmologie und Onkologie kann ich den Patienten ein breitgefächertes Diagnose- und Behandlungsspektrum anbieten“, wird Friederike Funk in einer Mitteilung des MVZ zitiert.

Suche nach neuer Ärztin dauerte mehr als ein Jahr

Die Hausarzt-Versorgung wird in Schöningen bislang von fünf Praxen sichergestellt. Um die Patienten im knapp 12.000 Einwohner umfassenden Stadtgebiet kümmern sich die Ärztinnen und Ärzte Ute von Kries, Petra Katharina Sobotta, Dr. Jan Christians, Dr. med. Wilfried Witte in Schöningen und Stefan Meyer in Hoiersdorf.

Mehr als ein Jahr suchte man im Helios MVZ Helmstedt nach einer dauerhaften Nachbesetzung für die Hausarztpraxis im Sozialkompetenzzentrum. Im Jahr 2019 war sie temporär mit der Wolfsburger Ärztin Dörte Meyer-Beeck besetzt, die die Versorgung der Patienten von Dr. Carina Völke übernommen hatte.

Sprechstunden ab 4. Januar

Friederike Funk kündigt in der Helios-Mitteilung ein dauerhaftes Engagement in Schöningen an: „Nach meiner umfangreichen Tätigkeit im Klinikbereich freue ich mich, ab sofort langfristig und besonders eng mit meinen neuen Patientinnen und Patienten zusammenzuarbeiten“, wird sie dort zitiert. MVZ-Geschäftsführer Hahn ergänzt darin: „Die ambulante medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in und um Schöningen liegt uns seit Jahren am Herzen. Daher bin ich besonders glücklich, dass wir mit Friederike Funk eine so versierte und engagierte Kollegin gefunden haben, die sich nun wieder vollumfänglich um Patientinnen und Patienten kümmern kann.“

Das Team im Schöninger MVZ um Dr. Emanuel Stanek, Facharzt für Gynäkologie/Geburtshilfe, und Astrid Stroz, Fachärztin für Chirurgie, werde Friederike Funk vom 4. Januar an komplettieren, kündigt Hahn an. Termine in der hausärztlichen Praxis können ab sofort unter (05352) 93 29 981 vereinbart werden.