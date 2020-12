Jahresrückblick: Landkreis Helmstedt im Ausnahme-Zustand

„Was soll denn das werden? Wir machen alle Schulen, Kitas, Läden und das Rathaus gleich für acht Wochen dicht, und danach sehen wir uns alle fröhlich wieder?“ Diesen Satz äußerte Helmstedts Bürgermeister am Abend des 12. März in einer Ausschusssitzung. Es klang bittere Ironie und Irritation zugleich durch.

Schon am nächsten Tag war alles anders, und die düstere Prophezeiung wurde wahr. Shutdown bis Ostern, alles dicht, bis auf wenige Ausnahmen. Das Virus Covid-19 hatte bereits zugeschlagen, der erste bestätigte Infektionsfall wurde am 13. März gemeldet.

Heißer Herbst

Drei Wochen später war bereits die 100er-Marke überschritten, es dauerte bis Mitte Oktober, ehe sich diese Zahl auf 210 verdoppelte. Am 9. Dezember waren es erstmals über 500. Der erste Todesfall wurde am 6. April gemeldet, bis dato folgten vier weitere im Landkreis Helmstedt. Die Opfer: alle jenseits der 74.

Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen binnen 7 Wochen in Relation zu 100.000 Einwohnern setzt, hält sich im Kreis Helmstedt im Vergleich Nachbarregionen gut. Einmal im November kratzt die Kurve der Entwicklung den Wert 100, nach zwei Wochen ebbt die Welle wieder ab und pendelt sich bei 50 ein. Ein Ergebnis, das die Bundesregierung landesweit als Ziel für Mitte Januar ausgegeben hat.

Der hiesige Krisenstab leistet ganze Arbeit, um das Infektionsgeschehen so gut wie möglich überwachen zu können. „Zu klären, mit wem Indexpersonen Kontakt hatten, ist das Wichtigste. Da müssen wir schnell und effektiv sein,“ betont Angela Dynatowski, Leiterin des Gesundheitsamts. Die vergleichsweise niedrigen Zahlen bestätigen, dass ihr auf über 35 aufgestockter Mitarbeiterstab auf dem richtigen Weg ist. Sicher spielt die ländlich geprägte Struktur des Helmstedter Landstrichs eine Rolle, vielleicht ist auch etwas Glück dabei.

Was die blanke Statistik nicht beschreiben kann, ist der Schmerz der Angehörigen über den Verlust eines geliebten Menschen. Oder die Sorge um die Patienten, die in die Klinik müssen. Oder der Frust und die Angst bei Alleinstehenden, Hilfebedürftigen und Menschen im Pflegeheim, die wochenlang nicht besucht werden dürfen.

Vor und zu Ostern werden alle Gottesdienste abgesagt. Kirchen sind zum Gebet geöffnet. In Einzelfällen stehen Seelsorger zur Gottesdienstzeit zur Verfügung. eine der ersten Amtshandlungen der neuen Pröpstin Katja Witte-Knoblauch in Helmstedt ist, Einkaufshilfen zu organisieren.

Was zusammenschweißt

Solche Initiativen gründen sich überall. Stellvertretend für viele sei hier die Hilfe in Lehre genannt. Seit dem 17. März ist die Hilfsaktion mit dem Namen „38165 hält zusammen“ am Start. Andrea Huinink aus Groß Brunsrode, die gemeinsam mit Beschäftigten der Gemeindeverwaltung als Administratorin in der dazugehörigen Facebookgruppe agiert, stellt schon nach zwei Wochen zufrieden fest: „Mit einigen Hundert Mitgliedern haben sich da Menschen zusammengefunden, die anderen in dieser Krisenzeit helfen wollen, und das macht Hoffnung.“

Anfangs bekommen die Helden des Alltags bei ihrer täglichen Arbeit im Krankenhaus, im Seniorenheim oder an der Supermarktkasse öffentliche Dankesbekundungen und sogar Applaus.

Als die Beschränkungen Anfang Mai gelockert werden, ist das Aufatmen groß und spürbar. Vor allem im Einzelhandel und in der Gastronomie herrscht Aufbruchstimmung. Endlich können Ladeninhaber, Restaurantbesitzer, Verkäufer und Kellner sowie viele andere Dienstleister wieder ihre Kunden bedienen – und Einnahmen erzielen.

Ende der Wuschelfrisur

Die Zeit des Wuschellooks ist vorbei. In den Frisiersalons herrscht Hochbetrieb, ebenso in Tattoo- und Fitnessstudios. Sogar Konzerte, Kino- und Theatervorstellungen sind unter Auflagen erlaubt.

Mitte Juni kehren die letzten Jahrgänge in die Schulen zurück – zumindest zeitweise: Phasen des Präsenzunterrichts wechseln sich ab mit Phasen des Lernens zu Hause. Das geht so bis zu den Sommerferien. Der Alltag kehrt danach nur allmählich zurück – ehe nach den Herbstferien für weiterführende Schulen im Kreis Helmstedt die Maskenpflicht im Unterricht verordnet wird.

Die Kommunalpolitik zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sitzungen finden nach Anmeldung einer begrenzter Teilnehmerzahl auf Abstand, alternativ online per Videokonferenz statt oder werden wie die Dezembersitzung in Königslutter gleich ganz abgesagt.

Und dann das: Zwei Mietshäuser im Helmstedter Wohnviertel Dammgarten werden eingezäunt. Der Grund: Acht Bewohner aus beiden Wohnblöcken sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Treiber der Infektionen ist eine Hochzeitsfeier, die Lage droht auf dem Ruder zu laufen. Die knapp 100 Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Häuser stehen fortan unter Quarantäne – ein Sicherheitsdienst achtet darauf, dass sich alle an die auferlegten Regeln halten und die Gebäude weder verlassen noch betreten. De facto sind sie eingesperrt.

Schutzzaun: Beklemmende Szenerie

Ähnlich beklemmend ist die Szenerie am kommunalen Obdachlosenheim in Lehre. Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Bewohners wird die Unterkunft komplett umzäunt und unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt. Ein Sicherheitsdienst überwacht, dass die etwa 20 Bewohner das Gelände nicht verlassen.

Verwaltungsleute betätigen sich in Helmstedt als Einkaufshelfer. Auch das trägt dazu bei, die betroffenen Menschen zu beruhigen. Alle Familienmitglieder zeigen sich kooperativ und akzeptieren die Quarantäne-Maßnahmen. Zwei Wochen später gibt der Krisenstab Entwarnung.